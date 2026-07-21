En medio de la conmoción por el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Italia y de las versiones que indican que Mauro Icardi se comunicó con ella para interiorizarse sobre lo sucedido, la China Suárez reapareció en las redes sociales con un llamativo gesto hacia el futbolista.

La actriz publicó una historia de Instagram en la que mostró un momento de intimidad junto a Icardi mientras compartían un plato de ramen. En la imagen, además de etiquetar al delantero, le dedicó un profundo mensaje de amor.

El sorpresivo posteo de la China Suárez sobre Mauro Icardi (fotos de Instagram)

La China Suárez sorprendió con un romántico posteo para Mauro Icardi tras el llamado a Wanda Nara

“La felicidad es que tu novio sea tu mejor amigo. Compartir momentos simples. Un ramen un lunes cualquiera. Una charla mirando las estrellas. Reírnos como dos nenes de cualquier pavada. Abrazarnos fuerte en lo bueno y lo malo. Amo la familia que estamos formando”, escribió la China Suárez, junto a un emoji de corazón rojo y la mención a la cuenta de Mauro Icardi.

El posteo llamó especialmente la atención porque llegó horas después de que trascendiera que el futbolista habría mantenido contacto con Wanda Nara luego del violento episodio ocurrido en la mansión familiar de Lago di Como.