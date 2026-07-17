La guerra mediática entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. Luego de que se confirmara la desvinculación del delantero del Galatasaray, la conductora aprovechó su programa en El Observador para criticarlo con dureza. Y defendió con uñas y dientes a su marido Diego Latorre.

Lejos de bajar el tono del enfrentamiento, Yanina cuestionó la actitud de Icardi tanto en redes sociales como dentro del ambiente del fútbol y explicó por qué, según su visión, ningún plantel quiere compartir vestuario con un jugador como él.

Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi tras su salida de Galatasaray: "Ningún plantel lo quiere"

La durísima crítica de Yanina Latorre a Mauro Icardi

En medio de su descargo, Latorre aseguró que decidió dejar de responderle públicamente porque sintió que la discusión ya no tenía sentido.

“En un momento dejé de contestarle. Dije: ‘Qué marginal yo, contestándole a este nabo que no sirve para nada’”, dijo la conductora.

Luego Yanina lo chicaneó, picante, en pleno Mundial: “Está todo el mundo en familia, vacacionando o concentrado, jugando al fútbol, y él amenazando a una mina en posteos”.

Por qué Yanina Latorre dice que ningún club quiere a Mauro Icardi

La conductora sostuvo que el comportamiento del delantero termina perjudicándolo en su carrera profesional.

“Cuando lo empezó a amenazar a Diego, te das cuenta de por qué no lo quiere nadie. Un club no suma. Con esos códigos, un plantel no lo quiere”, expuso Yanina.

Además, apuntó contra la exposición de supuestas intimidades del mundo del fútbol: “Ponele que es verdad que un jugador de fútbol tiene una amante, no lo podés contar”.

Y recordó cómo manejó siempre esa información junto a su marido, Diego Latorre: “Todas las veces que me enteré cosas de los vestuarios de Diego, él me decía: ‘No, no, no sé’”.

Yanina Latorre volvió a hablar del Wandagate y cruzó a Icardi

Durante su descargo, Yanina también volvió sobre uno de los temas que marcó la carrera mediática del futbolista: el Wandagate.

“Siempre decíamos que Wanda sabía lo que hacían los jugadores porque se lo contaba él. Es un pollerudo, maricón. Un tipo normal no hace eso”, dijo sin filtros.

La conductora también reveló qué fue lo que más le molestó de los posteos de Icardi: “Metete conmigo, decime puta, inventame un amante”.

Yanina continuó: “Decía boludeces, todos inventos. Hablaba de una vecina de Miami porque Diego estaba en Miami. Y no, Diego vive en un hotel”.

Incluso recordó otro episodio que la indignó: “También subió un video de una anécdota que contamos con Diego en un streaming y dijo que Diego tenía una amante cuando iba a pasear al perro”.

Finalmente explicó por qué decidió correrse de la pelea: “Cuando vi todo eso dije: ‘No, yo de acá me corro’”.

Y cerró con una frase que volvió a poner el foco en su histórica cobertura del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Todos los periodistas hablan de él, pero a la que le contesta es a mí. Yo inventé el Wandagate y dije verdades. Se ve que conté tantas verdades que molestaron”, cerró Yanina Latorre en El Observador, letal con Icardi.