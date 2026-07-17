Mientras Mauro Icardi busca definir su próximo destino tras quedar libre del Galatasaray, surgieron versiones sobre posibles clubes interesados en sumarlo. En DDM, Guido Zaffora mencionó que el delantero recibió propuestas de Arabia Saudita, México y Brasil, e incluso se habló de un supuesto interés de River Plate.

Sin embargo, esa chance fue rápidamente descartada por el periodista Martín Candalaft, quien contradijo a su colega y aseguró que el club de Núñez no tiene intenciones de incorporar al atacante. Según Candalaft, el principal motivo es el entorno mediático que rodea a Icardi, con Wanda Nara y la China Suárez como protagonistas de los escándalos que suelen ocupar la agenda de espectáculos.

Fotos: Instagram @wanda_nara y @mauroicardi

“No hay ninguna posibilidad de que vaya a River. ¿Se imaginan si Mauro estuviese jugando ahí? La semana pasada, ¿adónde hubiésemos mandado el móvil? ¿A dónde irían los programas de espectáculos? A River”, planteó Candalaft en el ciclo televisivo.

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El periodista profundizó su postura y remarcó que la dirigencia de River busca evitar que el foco mediático se traslade al club. “Lo que no quiere River es justamente eso. Por lo tanto, Mauro Icardi no tiene ninguna posibilidad de jugar en River”, sentenció.

La etapa de Mauro Icardi en el Galatasaray llegó a su fin tras la finalización de su contrato. El club turco despidió al delantero con un mensaje especial en redes sociales, donde destacó el legado que dejó el argentino durante su paso por la institución.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram @wanda_nara y @mauroicardi)

“Hoy no hablamos de una separación, sino de un legado”, fue una de las frases elegidas por el Galatasaray para abrir el comunicado, en el que repasaron los logros, marcas individuales y el vínculo que Icardi construyó con los hinchas.

El club remarcó la importancia del delantero en la historia reciente y cerró el mensaje con una declaración emotiva: “Un amor así es inolvidable”. Por ahora, el futuro del atacante argentino sigue abierto y las versiones sobre su próximo destino se multiplican, mientras River ya se bajó de la carrera por sus servicios.

China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: Instagram @sangrejaponesa y Twitter / X @P4otopark)

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