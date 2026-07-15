Después de varios meses de negociaciones, el Galatasaray y Mauro Icardi no lograron llegar a un acuerdo, por lo que ahora el ex de Wanda Nara es un agente libre en busca de un nuevo club. Mientras el futbolista estudia propuestas, el club lo despidió con un sentido posteo en sus redes en el que hablar de “legado”.

Algunos minutos después, el periodista italiano especializado en pases Fabrizio Romano confirmó la situación de Mauro Icardi mientras se disputaba la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

La noticia confirmada de la salida de Mauro Icardi del Galatasaray (Foto: X.com @frabrizioromano) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Mauro Icardi ha decidido dejar el Galatasaray como jugador libre con efecto inmediato. Ahora, Icardi está evaluando opciones y se encuentra disponible para firmar con cualquier club sin costo de transferencia.”, escribió en X.

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ASÍ DESPIDIÓ EL GALATASARAY A MAURO ICARDI EN SUS REDES SOCIALES

Algunos minutos antes, el Galatasaray escribió en sus redes:

Hoy no hablamos de una despedida, sino de un legado.

Que ya no vistas la camiseta de Galatasaray no cambiará el lugar que ocupas en nuestros corazones. Porque te ganaste un lugar en el corazón de todos los hinchas de Galatasaray, de todas las edades.

Más allá de los goles que marcaste, los títulos de goleador que conquistaste, los récords que rompiste y los trofeos que levantaste, viviste la pasión por Galatasaray y lograste transmitirla a millones de personas.

El posteo de Galatasaray para despedir a Mauro Icardi (Foto: X.com @galatasaraySK) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Ya no eres solo alguien que escribió su nombre con letras doradas en la historia del club; eres un ídolo que vivirá para siempre entre las leyendas inolvidables de Galatasaray.

Querido capitán, que hiciste que toda una generación se hiciera hincha de Galatasaray: si hoy tantos chicos dicen con orgullo “Soy de Galatasaray”, es, en gran parte, gracias a ti.

Todos los hinchas de Galatasaray lo saben...

Un amor así nunca se olvida.

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LA HISTORIA DE MAURO ICARDI EN EL GALATASARAY

Mauro Icardi llegó a Galatasaray el 8 de septiembre de 2022, cuando fue cedido a préstamo por el Paris Saint-Germain para la temporada 2022-2023, justo tras el escándalo que protagonizó junto a la China Suárez y su por entonces esposa, Wanda Nara, que se acreditó como negociadorta.

Fue recibido por miles de hinchas en Estambul y presentado esa misma noche. Su debut oficial se produjo el 16 de septiembre de 2022, al ingresar desde el banco en la victoria por 2-1 ante Konyaspor por la Superliga de Turquía.

Mauro Icardi celebró otra copa con el Galatasaray junto a la China Suárez y sorprendió con un mensaje en sus redes (Foto: Instagram/@mauroicardi).

Tras una gran primera temporada, en la que fue clave para la obtención del título de liga, Galatasaray compró su pase de manera definitiva y anunció su fichaje el 1 de agosto de 2023, firmando un contrato por tres temporadas.

La lesión que sufrió a fines de 2024 dejó a Icardi varios meses varado en Buenos Aires en plena batalla legal con Wanda Nara por la tenencia de sus hijas. A su regreso había perdido la titularidad en el equipo, que siguió su buena performance en la liga turca sin su colaboración, aunque sigue siendo el goleador de ese equipo.

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