La euforia por el triunfo de Argentina ante Inglaterra también se vivió con una intensidad especial en la familia de Leo Messi. En medio de los festejos, Celia, la mamá del capitán de la Selección, rompió el silencio y compartió con Daniel Ambrosino, para América Noticias, cómo atravesó uno de los partidos más emocionantes.

El periodista contó al aire que le envió a Celia un video del festejo que estaban realizando en el estudio y recibió una respuesta cargada de emoción: “Qué locura, son hermosos, los amo”, les escribió la mamá del rosarino, enviándoles además “besos para todos”.

Pero lo más conmovedor llegó cuando Ambrosino le preguntó cómo había vivido el encuentro. Sin vueltas, Celia respondió: “Rotos, llorando, tremendo sufrimiento”, reflejando la tensión que sintió durante los 90 minutos.

Foto: Instagram (@antonela_reccuzzo_)

Luego, el periodista quiso saber si ya había podido hablar con su hijo tras la victoria. La respuesta fue inmediata: “Sí, obvio. Enseguida me llama”, reveló la mamá de Leo, dejando en claro que el futbolista no tardó en comunicarse con su familia apenas terminó el partido.

Celia también contó cómo siguieron el encuentro desde su casa, rodeada de sus seres queridos. “Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos”, expresó, dejando al descubierto el clima de emoción que se vivió puertas adentro. Y cerró, visiblemente conmovida: “Todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido”.

Celia Messi: “Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos. Todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido”.

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LA REACCIÓN DE VALU CERVANTES AL GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ EN ARGENTINA VS. INGLATERRA: LÁGRIMAS, UN ROSARIO Y UN EMOTIVO MENSAJE

La Selección Argentina volvió a regalar una jornada para la historia. En una semifinal vibrante, cargada de emociones y con un final infartante, el equipo de Lionel Scaloni derrotó por 2 a 1 a Inglaterra y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato frente a España el próximo domingo.

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de festejos y mensajes de apoyo para los protagonistas. Sin embargo, una de las publicaciones que más repercusión generó fue la de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien no pudo contener la emoción tras la actuación del mediocampista.

Apenas terminó el partido, la influencer compartió una historia de Instagram en la que se la vio visiblemente conmovida. Con lágrimas en los ojos, un rosario entre sus manos y la camiseta de la Selección puesta, Valentina reflejó toda la tensión y la felicidad que vivió durante el encuentro.

Foto: Instagram (@valucervantes) Por: Fabiana Lopez

Junto a la imagen escribió una frase tan breve como contundente: “Gracias Dios”, expresó, además de dedicarle un mensaje de apoyo y orgullo a Enzo, quien volvió a convertirse en una de las grandes figuras del conjunto nacional.

En otra imagen se la vio en la cancha junto a familiares, amigos (entre los que se econtraba María Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez): “La banda Álvarez-Fernández. Por siempre”, tituló la fotografía, acompañando sus palabras con un emoji de la bandera Argentina, unas manitos para arriba y un corazoncito blanco.