A horas de uno de los partidos más importantes del MUNDIAL™, Lionel Messi volvió a captar la atención de millones de seguidores, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha sino por el look que para una publicación en sus redes sociales horas antes del partido en el Mercedes Benz-Stadium de Atlanta.

En la imagen, el capitán de la Selección Argentina aparece posando con la camiseta albiceleste número 10, sosteniendo una pelota oficial del torneo y con un estilismo que combina la esencia deportiva con una impronta urbana.

Lionel Messi y su look en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra (Foto: captura de Instagram). Por: Victoria Fridman

Para completar el outfit, Messi apostó por un pantalón negro de corte oversize, una de las tendencias más fuertes de la moda urbana actual, que aporta comodidad y un aire relajado al conjunto. Sumó unas zapatillas deportivas negras con las clásicas tres tiras blancas, reforzando el espíritu deportivo del estilismo.

Lionel Messi y su look en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra (Foto: captura de Instagram). Por: Victoria Fridman

LA REACCIÓN DE ANTONELA ROCCUZZO A LA PUBLICACIÓN DE LIONEL MESSI

Entre los miles de mensajes que recibió el futbolista apareció el comentario de Antonela Roccuzzo, quien decidió expresar su apoyo de una manera simple pero muy significativa. La rosarina dejó varias caritas con corazones en los ojos, un gesto que rápidamente fue destacado por los usuarios y que volvió a demostrar la complicidad y el cariño que caracteriza a la pareja.

El comentario de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por su look en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra (Foto: captura de Instagram).

Como suele suceder con cada interacción entre ambos en redes sociales, el comentario de Antonela comenzó a recibir cientos de respuestas y “Me gusta” de fanáticos que celebraron el romántico intercambio en la antesala de uno de los partidos más importantes para la Selección Argentina.

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