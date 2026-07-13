Mientras la Selección Argentina ultima detalles para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, un emotivo gesto de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, despertó la ilusión de todos los hinchas.

Su mensaje salió a la luz durante Infama, luego de una entrevista al vidente José Fuentes, quien volvió a realizar llamativas predicciones sobre el capitán argentino: “Para mí, la figura de Argentina, sin lugar a dudas, es Leo. Leo es el que los organiza mentalmente con gestos. Yo creo que él es el que ha estado más acertado en ese aspecto”, aseguró el entrevistado.

Luego, fue más allá y anticipó: “Yo creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra. Obviamente, Julián Álvarez... todo el mundo me estaba diciendo ‘dijiste que Julián’ y ayer dio un golpazo, realmente. Entonces, tienen que tener paciencia”.

Leo Messi y su mamá Celia (Foto: Instagram @antonela_reccuzzo)

Además, se mostró confiado en que Messi seguirá haciendo historia en la Copa del Mundo: “Yo predije que Messi iba a llegar a 10 goles en este Mundial. Creo que le faltan dos para terminar esa predicción. Obviamente, él es el que me mueve más, por esa vibración que se siente de él en la cancha”.

En medio de la charla, Karina Iavícoli sorprendió al revelar que la mamá del astro estaba viendo el programa y se había comunicado con ella: “Celia Messi agradece el cariño y me escribe: ‘Elijo creer’”, contó la periodista al aire.

La frase, convertida en un verdadero símbolo para los argentinos desde la conquista de Qatar 2022, volvió a despertar la esperanza de los hinchas, que sueñan con ver a Lionel Messi y a la Scaloneta dar un nuevo paso rumbo al título mundial.

Karina Iavícoli: “Celia Messi agradece el cariño y me escribe: ‘Elijo creer’”.

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LA MAMÁ DE LEO MESSI ROMPIÓ EL SILENCIO: QUÉ DIJO SOBRE LA SALUD DE JORGE, SU CHARLA CON FLOR PEÑA Y EL CONFLICTO CON FEINMANN

En medio de la preocupación por la salud de Jorge Messi y la polémica que involucró a Florencia Peña y Eduardo Feinmann, Celia Messi decidió romper el silencio y aclarar cómo están las cosas puertas adentro de la familia.

La palabra de la mamá de Lionel Messi llegó a través de un mensaje que le envió a Marina Calabró y que la conductora leyó al aire en Primicias Ya, dejando al descubierto detalles hasta ahora desconocidos sobre el escándalo.

Todo comenzó cuando Calabró decidió consultarla directamente: “Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?”, le preguntó.

Foto: Instagram (@thecitycelebs) y Captura (América)

La respuesta de Celia fue inmediata y no dejó lugar para dudas. En primer lugar, llevó tranquilidad respecto al estado de salud de Jorge Messi: “Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, reveló.

La frase fue celebrada por los panelistas, ya que confirma una evolución favorable del padre y representante del capitán de la Selección Argentina. Pero lo más llamativo llegó después, cuando se refirió a la polémica que tuvo a Florencia Peña y Eduardo Feinmann en el centro de la escena: “Con Flor ya hablé”, aclaró.

Celia, Lionel y Jorge.

De esta manera, la mamá de Messi confirmó que existió una conversación con la actriz y conductora, y que el conflicto quedó atrás. Muy distinta fue su respuesta cuando llegó el turno de hablar de Feinmann: “¿Con Feinmann? No”, escribió de manera tajante.

La contundencia de la frase llamó la atención de los integrantes del programa, que interpretaron que no solo no hubo diálogo entre las partes, sino que tampoco existiría demasiada intención de acercar posiciones.