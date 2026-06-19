La polémica por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones.

En medio de las críticas que recibió por haber comunicado la información al aire en Luzu TV, Florencia Peña debió enfrentar una situación que muchos consideraban una verdadera prueba de fuego: subirse al escenario pocas horas después del escándalo.

La actriz tenía programada una nueva función de Las hijas, la obra que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa en el Paseo La Plaza, y decidió cumplir con su compromiso laboral pese al difícil momento que atravesaba.

FLOR PEÑA SE ARREPINTIÓ DE SU FAKE NEWS SOBRE LA MUERTE DEL PADRE DE MESSI

Antes de ingresar a la sala, habló con la prensa y volvió a pedir disculpas por lo ocurrido.

“Estoy muy triste. Estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase”, expresó visiblemente afectada.

Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en cómo reaccionaría el público.

Según mostró TN, Flor Peña salió a escena minutos y fue recibida con aplausos por una sala casi colmada. Durante toda la función, los espectadores acompañaron la obra con normalidad, celebrando los momentos de humor y emocionándose en las escenas más sensibles.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Cuando el elenco salió a realizar el tradicional saludo, Florencia Peña fue la primera en levantar los brazos hacia el público y la respuesta fue contundente: recibió una ovación generalizada, sin abucheos ni manifestaciones en su contra.

La actriz se mostró visiblemente emocionada por el apoyo recibido en una jornada especialmente difícil, marcada por la repercusión mediática de la fake news que involucró a la familia de Lionel Messi.

Tras finalizar la función, Peña evitó el contacto con la prensa y abandonó el teatro por una salida alternativa, en una clara señal del desgaste que le generó la controversia que estalló en las últimas horas.