En medio del revuelo que provocó la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta decidió ponerle fin a las especulaciones y respondió a quienes la señalaron en las redes sociales como la supuesta tercera en discordia.

A través de una historia de Instagram, la bailarina explicó por qué había elegido mantenerse en silencio hasta ahora y aseguró que nunca existió un romance con el cantante: “No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente”, comenzó escribiendo.

Sin embargo, sostuvo que decidió hacer pública su versión al ver que su nombre empezaba a repetirse en publicaciones y comentarios relacionados con la ruptura.

Foto: Instagram (@tuli_acosta) Por: Fabiana Lopez

Lejos de alimentar la polémica, Tuli fue categórica al hablar de la relación que mantiene con Luck Ra: “Como están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió, quiero decir que Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así”, expresó.

Además, tuvo palabras de afecto hacia La Joaqui y pidió que no se siga profundizando el dolor que atraviesa la cantante: “Joaqui es una mujer a la que admiro muchísimo y siempre va a tener todo mi respeto. Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas”, afirmó.

Foto: Instagram (@tuli_acosta)

En otra parte de su descargo, la influencer remarcó que las únicas personas que conocen la verdadera historia son quienes forman parte de la situación: “Nosotras sabemos cómo son las cosas, no existe ninguna historia detrás de todo esto que no sea la de ellos, pero me pareció importante también dar mi opinión y aclarar lo que sea necesario para que dejen de inventar cualquier cosa”, sostuvo.

Por último, explicó que su único objetivo fue frenar las versiones que comenzaron a circular en las redes y pidió respeto por el difícil momento que atraviesan los protagonistas: “Aclaro esto únicamente para frenar las mentiras y pedir que dejen a las personas correctas transitar su duelo y a mí mantenerme al margen de todo esto. Lo único que consiguen es hacer todavía más doloroso un momento que ya de por sí es difícil”, concluyó, despegándose por completo de los rumores que la involucraban en la separación de Luck Ra y La Joaqui.

Por qué se separaron La Joaqui y Luck Ra tras dos años de amor (Foto de Instagram)

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TULI ACOSTA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER SEÑALADA COMO TERCERA EN DISCORDIA ENTRE LUCK RA Y LA JOAQUI: “LA LLAMÉ”

En medio de las versiones que la señalaron como la supuesta tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta decidió romper el silencio. Aunque evitó hacerlo públicamente, le dio su versión a Ángel de Brito, quien compartió los detalles en LAM.

El conductor contó que intentó comunicarse con los tres protagonistas de la historia, pero solo obtuvo respuesta de la influencer: “Hablé con Tuli Acosta hace un rato. La llamé para que me diga su versión. Lo llamé a los tres, la verdad. La única que me contestó fue Tuli. Luck Ra me ignoró, La Joaqui me ignoró también”, reveló De Brito.

Según explicó el periodista, Tuli fue contundente al negar cualquier vínculo sentimental con el cantante cordobés: “Me dice: ‘No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay’. Estaba en Córdoba filmando y me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’“, reprodujo Ángel.

Foto: Instagram (@tuli_acosta)

El presentador recordó además que la relación entre ambos viene desde hace varios años, incluso antes de que el artista alcanzara la fama: “Ella venía al Bailando con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadier”, explicó.

Pero la revelación que más llamó la atención llegó cuando De Brito contó que Tuli tomó la iniciativa apenas comenzaron a circular las versiones de un supuesto romance: “Me dijo: ‘Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui’“, relató.

Foto: Instagram (@luckra)

“Le digo: ‘¿Y te contestó? ¿Qué te dijo?’. Me dijo: ‘Sí, me dijo que todo bien’“, agregó. Incluso, De Brito le preguntó si alguna vez había sentido celos o malos tratos por parte de la cantante: ”‘Nunca, por lo menos a mí en la cara’, respondió Tuli", reprodujo.

Ángel de Brito: “Tuli me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’“.

Por último, la influencer también aseguró que Luck Ra jamás le habló de conflictos con La Joaqui vinculados a su amistad: “‘Él tampoco nunca me dijo nada de ella, ni que se había generado una discusión’“, concluyó Ángel, intentando ponerle fin a los rumores que la involucraron en la separación de una de las parejas más populares de la música argentina.