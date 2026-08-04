Facundo Moyano fue trasladado este martes desde la alcaidía de Barracas hacia la Fiscalía, donde será indagado en el marco de la causa que lo tiene bajo investigación, luego de que Candela Magalí Arizaga, la modelo de 23 años, lo denunciera por presunta violencia de género.

El momento fue registrado en vivo por TN, cuyos cronistas contaron cómo se desarrolló el operativo que sorprendió a la prensa que aguardaba en el lugar desde hacía varias horas: “Se acaba de abrir la puerta de esta alcaidía aquí en Barracas. No llegamos a ver detrás del vidrio, pero es claro que llevan a Facundo Moyano a rápida velocidad”, relataron al aire apenas el vehículo abandonó la dependencia policial.

Según describieron, el operativo fue realizado con un importante despliegue de seguridad y a toda velocidad: “Acababan de cortar el tránsito, habían cruzado un patrullero y casi chocan en la esquina. Exactamente, casi cruzó ese semáforo en rojo a gran velocidad, llevándose entonces a Facundo Moyano”, señalaron durante la transmisión.

Foto: Captura (TN)

Además, remarcaron que Moyano permaneció varias horas en la alcaidía de Barracas antes de ser movilizado: “Lo cierto es que ya no está aquí en Barracas, después de pasar varias horas. La Policía había dispuesto casi un corralito para nosotros. Son muchos los canales de televisión aquí presentes”, detallaron.

Mientras tanto, se espera que la declaración permita avanzar en la investigación y que, una vez finalizada la indagatoria, se definan los próximos pasos judiciales del exlegislador.

Mostraron cómo estaba Facundo Moyano al momento del confuso episodio con Candela Arizaga (Foto de Instagram)

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EVA BARGIELA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA DETENCIÓN DE FACUNDO MOYANO

Facundo Moyano fue detenido durante la madrugada de este martes en el marco de una causa por lesiones y privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga. El episodio generó repercusiones y una de las figuras consultadas fue Eva Bargiela, exesposa del dirigente sindical.

La modelo fue abordada por la prensa para conocer su opinión sobre la situación de su exmarido. Ante las preguntas de Oliver Quiroz para el programa Primicias Ya, Eva Bargiela se mostró incómoda y decidió mantenerse al margen del tema.

“No tiene nada que ver conmigo, no tengo nada para decir”, expresó la modelo al ser consultada por el caso. Luego agregó: “No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema. No me interesa hablar”.

Foto: Instagram

Eva Bargiela y Facundo Moyano se separaron en 2023, luego de que el dirigente comunicara públicamente la ruptura en televisión. Tras ese anuncio, la expareja atravesó un extenso proceso de divorcio con varias mediaciones que no llegaron a buen puerto.

Finalmente, a mediados de 2025, ambos firmaron los papeles de divorcio. Tiempo después, Eva Bargiela confirmó su relación con Gianluca Simeone, con quien actualmente tiene un hijo.