Facundo Moyano fue detenido durante la madrugada de este martes en el marco de una causa por lesiones y privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga. El episodio generó repercusiones y una de las figuras consultadas fue Eva Bargiela, exesposa del dirigente sindical.

La modelo fue abordada por la prensa para conocer su opinión sobre la situación de su exmarido. Ante las preguntas de Oliver Quiroz para el programa Primicias Ya, Eva Bargiela se mostró incómoda y decidió mantenerse al margen del tema.

“No tiene nada que ver conmigo, no tengo nada para decir”, expresó la modelo al ser consultada por el caso. Luego agregó: “No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema. No me interesa hablar”.

Así fue el divorcio de Eva Bargiela y Facundo Moyano

Otros tiempos: Eva Bargiela y Facundo Moyano.

Eva Bargiela y Facundo Moyano se separaron en 2023, luego de que el dirigente comunicara públicamente la ruptura en televisión. Tras ese anuncio, la expareja atravesó un extenso proceso de divorcio con varias mediaciones que no llegaron a buen puerto.

Finalmente, a mediados de 2025, ambos firmaron los papeles de divorcio. Tiempo después, Eva Bargiela confirmó su relación con Gianluca Simeone, con quien actualmente tiene un hijo.