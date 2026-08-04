Gimena Accardi hizo un saludo público y cargado de ternura para su pareja, el cantante Seven Kayne, quien cumplió 27 años.
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El vínculo entre ambos nació durante el rodaje de Tilf, la ficción de Olga en la que compartieron elenco.
Historia de Instagram de Gimena Accardi con saludo de cumpleaños a Seven Kayne con una postal de atardecer de fondo. Crédito: Instagram / @gimeaccardi
A través de sus historias de Instagram, Accardi compartió una foto de Seven Kayne junto a un mensaje breve pero cargado de cariño: “Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar”.
CÓMO ES LA RELACIÓN DE GIMENA ACCARDI Y SEVEN KAYNE
El romance comenzó a tomar forma meses después de la separación de Accardi con Nicolás Vázquez, con quien compartió casi 20 años de relación. Mientras el actor se puso de novio con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra Rocky, Gime encontró en el músico, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, un nuevo comienzo.