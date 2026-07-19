La plataforma Disney+ llevó a la pantalla una de las novelas más exitosas del reconocido psicólogo y escritor Gabriel Rolón, en una adaptación que combina investigación policial, drama y análisis psicológico para construir un relato cargado de tensión.

Se trata de La voz ausente, la serie compuesta por 8 episodios de entre 35 y 45 minutos, que cuenta con un elenco encabezado por Benjamín Vicuña y Gimena Accardi. Recibió múltiples nominaciones a los premios Martín Fierro de Cine y Series, y se consolidó como una de las ficciones nacionales de mayor repercusión en las plataformas.

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Fue dirigida por Gustavo Hernández, realizador uruguayo conocido por películas como La casa muda, No dormirás y Virus-32.

De qué trata La voz ausente

La historia comienza con un crimen que, en apariencia, parece tener una explicación sencilla. Sin embargo, a medida que avanza la investigación, surgen contradicciones que obligan a replantear todas las hipótesis.

La voz ausente adapta una de las novelas más leídas de Gabriel Rolón.

El reconocido psicoanalista Pablo Rouviot queda involucrado en el caso cuando descubre que detrás del asesinato existen conflictos emocionales mucho más profundos que las pruebas iniciales permiten advertir. Su conocimiento sobre el comportamiento humano se convierte entonces en una herramienta tan importante como el trabajo policial.

Mientras intenta reconstruir los hechos, Rouviot deberá enfrentarse también a sus propios fantasmas personales, en una trama donde los traumas, la culpa y los secretos familiares adquieren un peso determinante.

El tráiler de la serie La Voz Ausente, con Benjamín Vicuña.

La serie combina el suspenso propio de un policial con el universo del psicoanálisis, una marca distintiva de las novelas de Rolón.

Basada en uno de los libros más exitosos de Gabriel Rolón

La voz ausente adapta una de las novelas más leídas de Gabriel Rolón, autor que vendió millones de ejemplares con libros como Historias de diván, Palabras cruzadas, El duelo y La felicidad.

El personaje de Pablo Rouviot ya había aparecido en otras obras del escritor y volvió a convertirse aquí en el eje de una historia donde el análisis psicológico ocupa un lugar central.

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La adaptación conserva ese espíritu y desarrolla una investigación que evita apoyarse únicamente en los giros de guion para profundizar en los conflictos internos de sus protagonistas.

Distinto a otros policiales argentinos

Las reseñas coincidieron en señalar que La voz ausente logra diferenciarse de otros policiales argentinos gracias al peso que adquieren la psicología y el desarrollo de los personajes.

También fueron elogiadas las actuaciones de la dupla protagonista, además de la capacidad de la serie para mantener la tensión sin depender exclusivamente de escenas de acción.

El reconocido psicoanalista Pablo Rouviot queda involucrado en un caso.

Otro de los aspectos más destacados fue la adaptación del universo literario de Rolón, que conserva las reflexiones sobre la mente humana sin descuidar el ritmo narrativo propio del formato televisivo. Esa combinación contribuyó a que la producción se convirtiera en una de las ficciones argentinas más comentadas de la temporada.

Cómo es el reparto de La voz ausente