Con una premisa centrada en las relaciones y los engaños, Miénteme ofrece una comedia de tono liviano que explora las contradicciones del amor moderno, apoyándose en un elenco con figuras como Florencia Peña, Benjamín Vicuña y Luciano Castro, entre otros, y una fórmula clásica que sigue vigente en el cine romántico.

La producción argentino-chilena tiene una duración de 92 minutos y fue dirigida por Sebastián Schindel, conocido por trabajos previos como El patrón: radiografía de un crimen. El guion estuvo a cargo de Leonel D’Agostino.

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Tras su lanzamiento allá por 2022, la cinta se encuentra disponible para el público en la plataforma de Prime Video.

De qué trata Miénteme

La historia gira en torno a Bárbara, una mujer que acaba de atravesar una ruptura amorosa luego de una infidelidad. En ese contexto, su mejor amiga Eva y el esposo de esta, Matías, deciden ayudarla a rehacer su vida presentándole a Julián, un hombre que parece reunir todas las cualidades del “candidato perfecto”.

Sin embargo, a medida que avanza la relación, comienzan a surgir inconsistencias en el relato de Julián que despiertan sospechas. Convencidos de que algo no cierra, Eva y Matías inician una investigación improvisada para descubrir la verdad y evitar que Bárbara vuelva a sufrir una decepción.

Florencia Peña interpreta a Bárbara "Barbi" Sáenz.

Lo que empieza como una simple sospecha deriva en una serie de situaciones cada vez más absurdas y descontroladas, donde las mentiras, los malentendidos y los celos ponen a prueba no solo la nueva pareja, sino también la estabilidad del propio matrimonio de los protagonistas.

Una comedia de enredos con mirada clásica

Uno de los rasgos más destacados de Miénteme es su estructura narrativa, que remite a las comedias románticas tradicionales, apoyadas en equívocos, engaños y situaciones exageradas. La película juega con la idea de hasta dónde se puede mentir por amor y cuáles son las consecuencias de intervenir en la vida sentimental de otros.

El tráiler oficial de Miénteme, en Amazon Prime Video.

En ese sentido, la crítica señaló que el film retoma fórmulas conocidas del género, con un desarrollo basado en conflictos simples y resoluciones rápidas. Algunos especialistas consideraron que la propuesta se apoya en recursos previsibles, mientras que otros valoraron su intento de combinar elementos de comedia romántica con dinámicas propias de las “buddy movies”.

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Además, la película construye su identidad a partir de un tono ligero y accesible, con situaciones que priorizan el humor por sobre la profundidad dramática, lo que la acerca a un público amplio que busca entretenimiento sin demasiadas complejidades.

El estreno en plataformas fue clave para su difusión, en un contexto donde el streaming se consolidó como principal ventana para el cine regional. En ese marco, la película logró posicionarse como una opción popular dentro del catálogo de comedias románticas latinoamericanas.

Miénteme dura 92 minutos y fue dirigida por Sebastián Schindel,

Cómo es el reparto de Miénteme