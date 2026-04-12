El cine argentino a menudo regala piezas de suspenso que atrapan al espectador hasta su sorprendente desenlace. Un claro exponente es Sola contigo, un intenso thriller dramático que destaca por su atmósfera oscura, y está protagonizado por Leonardo Sbaraglia.

Esta atrapante coproducción entre Argentina y España propone un viaje sin retorno a los rincones más profundos de la culpa, la soledad y la desesperación que atormentan a su protagonista a cada paso.

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La película tiene una duración exacta de 92 minutos, un formato conciso y ágil que resulta ideal para sostener el ritmo asfixiante que demanda este género. Se encuentra disponible en las plataformas de streaming Amazon Prime Video y Apple TV+.

De qué trata Sola contigo

El hilo conductor sigue los pasos de María Teresa Maradei, una catalana de 45 años que parece exitosa ante la sociedad. Aunque lo consiguió todo en el plano económico, su vida íntima se ha convertido en un infierno.

Gonzalo Valenzuela y Ariadna Gil.

Tras años de batallar contra una severa depresión y el alcoholismo, perdió la custodia de sus dos hijas. Luego de un conflictivo divorcio, su exmarido regresó a Argentina con las niñas.

Sintiéndose rota, ella viaja a Buenos Aires con la ilusión inquebrantable de recuperarlas, pero se topa con una estricta orden judicial que le impide acercarse. En medio de su espiral hacia la autodestrucción, la trama da un giro escalofriante cuando recibe una inquietante amenaza telefónica.

El tráiler de la película Sola Contigo, con Leonardo Sbaraglia.

Una voz distorsionada le asegura que la va a matar, con una inusual condición: tendrá exactamente cinco días de plazo para recorrer los escenarios de sus pesadillas y pedirle perdón a todas las personas a las que alguna vez les hizo daño.

El peso de la crítica y el suspenso

Al evaluar su impacto, la crítica especializada señaló a este tenso largometraje como un digno exponente del cine negro de la región, que logra sostener un ritmo de tensión sin decaer, envolviendo al público en un verdadero rompecabezas.

Se subrayó la fotografía detalladamente cuidada, a cargo de Federico Rivarés, que regala escenas enigmáticas, y la banda sonora grandilocuente que acentúa cada minuto de la persecución.

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Si bien algunos especialistas apuntaron que el guion exige aguardar hasta la última escena para que el misterio encaje, el veredicto general resalta que las fallas argumentales quedan disimuladas por el talento actoral.

Además, al ser un policial anclado en el arrepentimiento, resulta un interesante estudio de personaje desde una óptica femenina.

Detrás de la cámara

El largometraje cuenta con la hábil dirección de Alberto Lecchi, un cineasta muy experimentado en la industria nacional, creador de premiadas películas como Nueces para el amor y Secretos compartidos.

Lecchi se encargó de coescribir el guion trabajando junto a Leandro Siciliano, logrando estructurar con éxito un relato cuyas verdaderas motivaciones permanecen ocultas a los espectadores.

Leonardo Sbaraglia protagoniza un thriller policial Sola contigo.

Cómo es el reparto de Sola contigo

Para sostener la carga dramática de esta historia familiar y criminal, el director confió en un elenco integrado por reconocidas figuras: