El fenómeno biopic también extendió sus brazos al cine argentino, y entre las opciones aparece en Netflix una protagonizada por el siempre destacado actor argentino Leonardo Sbaraglia, que pone en el centro de la escena a un periodista diferente que dejó huella en la pantalla chica.

La referencia es a El hombre que amaba los platos voladores, la cinta dirigida por Diego Lerman, inspirada en la vida de José de Zer, periodista de los años 80 que creó el fenómeno alienígena más recordado de la televisión argentina.

Qué dice la sinopsis

Tras una tentadora y sospechosa propuesta, el intrépido periodista de espectáculos José de Zer emprende un viaje junto al Chango, su camarógrafo de confianza, hacia un pequeño pueblo en la provincia de Córdoba.

Su objetivo es cubrir un misterioso círculo que se formó en un pastizal quemado en medio de los cerros. Lo que deviene es el invento del fenómeno alienígena más recordado en la historia de la televisión argentina.

Este film argentino aborda la sed por el éxito y la necesidad de crear ficción para atrapar a televidentes -temática central en La sustancia, Late Night with the Devil y Maxxxine-.

Sbaraglia como José de Zer, el periodista que "amaba" a los ovnis.

Quiénes actúan

El protagonista, por supuesto, es Leonardo Sbaraglia como José de Zer, el periodista obsesionado con los OVNIs.

A propósito, el actor reflexionó: “Fue un desafío intenso y transformador, destacando la energía casi militar del personaje y la necesidad de una preparación física y psicológica profunda para captar su complejidad, un rol que implicó ‘derretir el propio ego’ y conectar con la búsqueda de misterio y fe más allá de lo evidente, incluso dialogando con la actualidad de las fake news”.

Además, el elenco secundario destacado lo forman Sergio Prina como Carlos “Chango” Torres, su fiel camarógrafo; Osmar Núñez, como Saporitti; Renata Lerman, como la hija Marti de Zer; María Merlino, como la exesposa Roxy; Norman Briski es “Checho”; Mónica Ayos se pone en la piel de la vedette Mónica; Daniel Aráoz, como el jefe de bomberos Recabarren; y Eva Bianco, como Isadora López Cortese.

Tres críticas calificadas

Diario ABC escribió: “Una historia condimentada con diversas especias, la más potente la de un humor entrañable (...) tiene una clara dirección, aunque también un sentido algo zigzagueante, lo que te permite disfrutarla en su ‘lógica’ y en su incoherencia”.

Por su parte, Clarín destacó el trabajo de Lerman: “Se apoya en quien eligió para interpretar al periodista televisivo. Y lo bien que hace, porque Leonardo Sbaraglia se devora la película”.

José de Zer fue un símbolo de Nuevediario, el noticiero del canal. Acá la caracterización del actor.

A su vez, desde Screendaily reseñaron: “Reflexionando sobre cuestiones de imaginación, realidad y el estatus de la verdad en el mundo de los medios pre-digitales, esta caprichosa dramedia de Netflix se aleja claramente del realismo más duro de la anterior película de Lerman”.

Menem, la otra biopic de Sbaraglia

Ariel Winograd construye una biopic basada en lo que pasó a fines de los 80 y principios de los 90 durante los primeros años de la presidencia de Carlos Menem.

La compleja realización de esta ficción de seis episodios no hubiera sido posible si no tenía como puntales a los protagonistas. Leo Sbaraglia, en la piel del expresidente, y Grisela Siciliani, en el rol de Zulema Yoma, captaron la esencia de cada persona real y se transformaron en personajes de ficción absolutamente creíbles.