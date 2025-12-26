Hay películas argentinas que salen con perfil bajo y, de golpe, aparecen en conversaciones que no esperabas: críticas, rankings y funciones en festivales.

El director de esta película nacional no se caracteriza por ir por el camino más cómodo. Sus historias mezclan humor incómodo, tensión y una puesta que se anima a lo raro. Acá se mueve en esa frontera: un relato que parece thriller, pero cambia de eje ya avanzada la historia.

La película arranca con una situación reconocible y enseguida te sugiere que no está interesada en “explicar todo”. Prefiere sembrar señales y obligarte a seguirla con atención, aunque la realidad se doble.

Se trata de El Jockey, de Luis Ortega, que quedó en el puesto 9 del ranking “The 10 Best Movies of 2025” de la revista TIME, y el mismo filme fue la elección de la Academia de Cine argentina para representar al país en la carrera al Oscar 2025 (el que pasó) como película internacional.

Un jockey, una fuga y el misterio en el medio

La trama gira alrededor de Remo Manfredini, un jockey talentoso y autodestructivo que corre para un mafioso apodado Sirena. Después de un accidente grave ligado al caballo más valioso de su jefe, Remo queda contra las cuerdas y desaparece, mientras Abril -su pareja, también jockey- intenta encontrarlo antes de que lo haga la gente equivocada.

Hasta ahí, parece un policial con reglas conocidas. Pero El Jockey juega a otra cosa: se mete en delirios, cambios bruscos de tono e ideas sobre identidad. En TIME lo describieron como un neo-noir surrealista con ecos de Buñuel y del primer Almodóvar, y lo celebraron por ser un experimento inventivo y “juguetonamente erótico”, aunque a veces desconcertante.

El reparto acompaña ese viaje: Nahuel Pérez Biscayart lidera como Remo, con Úrsula Corberó como Abril. También aparecen Daniel Fanego, Mariana di Girolamo, Adriana Aguirre, Daniel Giménez Cacho y Luis Luque, en un elenco que suma tensión y rareza sin subrayar de más.

Salto internacional y camino al Oscar

La película tuvo un recorrido fuerte en festivales: pasó por Venecia y también se movió por Toronto y San Sebastián, un combo que suele funcionar como pasaporte para el circuito global. Esa visibilidad ayuda a explicar por qué terminó en la conversación del “mejor del año” para una crítica como TIME.

En Argentina, El Jockey fue elegida como candidata oficial para los Oscar 2025 en la categoría de película internacional. Más tarde, el filme no quedó entre las 15 preseleccionadas de esa edición, pero el movimiento ya estaba hecho: la película se instaló como una de las apuestas más singulares del cine local reciente.

Si te gustan los thrillers que no te llevan de la mano, acá hay material. El Jockey arranca con la promesa de un policial de carreras y termina proponiendo otra experiencia: una mezcla de persecución, humor raro y misterio, donde lo importante no es solo quién corre… sino qué está dejando atrás.

Cabe recordar que este año, la película elegida por Argentina para competir por el Oscar extranjero es Belén, y que la misma entró en la lista de preseleccionadas.