La película argentina Belén retoma un caso real que refleja cómo se vive en un país donde la conversación los derechos reproductivos y la criminalización del aborto tomaron un papel clave.

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, es un retrato fiel y directo de cómo el sistema judicial puede volverse en contra de los más vulnerables cuando imperan los prejuicios.

La actriz y responsable de la ficción describe su filme como “una obra sobre la injusticia y la lucha por los derechos”, inspirada en el caso real de una joven presa por un aborto espontáneo, “buscando transformar una historia dolorosa en un mensaje de esperanza y cambio social”.

En esa búsqueda, el cine puede ser una herramienta para visibilizar problemas sistémicos como la violencia patriarcal y la falta de acompañamiento estatal, sin ser un film militante sino humanista.

Estrenada este 2025, Belén tiene una duración de 105 minutos y está disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

De qué trata Belén

La película está inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa y basada en hechos reales, con guion de Dolores Fonzi y Laura Paredes.

Acusada y abogada, en una escena de Belén, la película que representará al país en los Óscar.

La cinta se desarrolla allá por 2014 en la provincia de Tucumán y sigue la historia de Julieta (interpretada por Camila Plaate), una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo tras ser acusada de un aborto inducido, en un caso que conmovió a la sociedad y generó un debate y polémica.

La trama se centra en la relación entre Julieta y Soledad Deza (Fonzi), la abogada que decide asumir el caso pese a su complejidad. El juicio fue un punto de inflexión social, el impulsor de la “marea verde”, el movimiento que luego se transformaría en un actor clave para la sanción de la ley que legalizó el aborto en Argentina.

En la ficción, se muestra cómo una joven tucumana llega con su madre a la guardia de un hospital con fuertes dolores abdominales. Belén, que no es su nombre real pero así sería conocida durante el juicio, pide ir al baño y regresa ensangrentada.

Cuando se despierta en la camilla, un grupo de policías la esposan, tras acusarla de asesinar a su bebé, cuando en realidad sufrió un aborto espontáneo.

La misión de la abogada es, ni más ni menos, demostrar la verdad, marcando un precedente clave que influiría en la futura Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso.

Quiénes actúan

Además de Fonzi como la abogada Deza y Pláate como la mismísima Belén, también actúan Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina. Y cuenta con participaciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros

Seleccionada

La Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas confirmó que Belén será la película que representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026 y en los Premios Goya, que otorga la Academia de Cine de España. Competirá en la categoría de Mejor película internacional o de habla no inglesa.

Vale destacar que dejó fuera de carrera a otras producciones argentinas como Homo Argentum de Mariano Cohn y Gastón Duprat, Algo nuevo, algo viejo, algo prestado de Hernán Rosselli y La mujer de la fila de Benjamín Ávila.