Las plataformas de streaming guardan verdaderas joyas del cine argentino, tanto para disfrutar de su contenido como para ver a figuras de hoy cuando daban sus primeros pasos para consolidarse en el mundo de la actuación.

Ya sea por una u otra razón vale la pena ver El desvío, el filme de 103 minutos de duración dirigido por Horacio Maldonado, estrenado en el país allá por 1998, y que está disponible en Amazon Prime Video.

// Guillermo Francella brilla en un thriller psicológico que es una gema en Netflix

Este thriller tiene como protagonistas nada menos que a Pablo Echarri y Nancy Dupláa, una pareja que iba a prosperar no solo en lo profesional sino más allá de la pantalla, ya que recién un par de años después iban a comenzar su relación amorosa.

De qué trata El desvío

La historia de El desvío comienza cuando cuatro amigos deciden pasar un fin de semana en un lugar cercano a Buenos Aires.

Gabriela, Mauro, Eduardo y Sebastián se suben a la 4 x 4 de los padres del último y en la ruta se topan con un auto accidentado. Además de dos cadáveres, descubren una valija con un millón de dólares.

Los cuatro protagonistas de la cinta de suspenso y crimen argentina de 1998.

Ninguno de los cuatro lo duda un momento, y lo primero que se les ocurre es gastarse todo el dinero en la ciudad de Mar del Plata. Todo irá bien hasta que se encuentren con Mariana, quien les cambiará la vida.

La ambición los lleva a enfrentar una serie de situaciones violentas e inesperadas en esta historia de drama, suspenso y acción, con una fuerte carga de tensión y adrenalina a medida que la situación se complica.

Quiénes actúan

La película de 1998 cuenta con un elenco de figuras de la escena nacional, encabezadas por Pablo Echarri, quien interpreta a Mauro; y Nancy Dupláa, como Gabriela. A ellos se suma Gastón Pauls en el papel de Sebastián.

Pero hay más nombres de peso, como Federico D’Elía (Eduardo), Magalí Moro (Mariana Díaz Copello), Jorge D’Elía (Sr. Díaz Copello), Roberto Carnaghi (Morales), Daniel Aráoz (Darío Coziel), y Marta González (Lidia Díaz Copello), entre otros.

Una escena con Pauls y Echarri de El desvío, disponible en en Amazon Prime Video.

Dónde se filmó

Esta producción se ambientó en el pueblo de Manzanares, Pilar. Pueden verse secuencias en el viejo camino a la estación Doctor Domingo Cadred, con escenas muy bien logradas en el arroyo “Las Flores”, el cual cruza la reconocida estación del mismo nombre, propiedad de Nicolás Ruiz Guiñazú, exintendente de Pilar.

// Sebastián Wanraich y Carla Peterson arrasan con esta comedia de pareja en Disney+

También se filmó en el camino de Manzanares a Santa Coloma. Y además, en una casaquinta llamada, en la ficción, “San Miguel”, y un antiguo galpón de campo.

Además, se rodaron escenas en Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, como parte de la locación principal.

En qué otra película ver a Echarri y Dupláa juntos

Echarri y Dupláa trabajaron juntos también en Apasionados (2002), una comedia de romance en la que Uma, una joven azafata, harta de esperar al hombre perfecto, quiere ser madre soltera así que debe encontrar al futuro padre.

Uma decide que el donante perfecto sería el novio de su mejor amiga. Uma convence a Lucía de que le preste a su novio una sola vez y Lucía consigue que Nico acepte.