La serie española Clanes volvió a posicionarse entre lo más visto de Netflix con el estreno de su segunda temporada, consolidando un fenómeno que combina drama romántico y thriller criminal.

Con nuevos episodios, un salto temporal en la historia y la incorporación de figuras reconocidas, la ficción amplía su universo y eleva la intensidad de su relato.

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La serie fue creada y escrita por Jorge Guerricaechevarría -habitual colaborador de Álex de la Iglesia- y dirigida por Roger Gual, con producción de Vaca Films.

De qué trata Clanes

Clanes es una serie centrada en el narcotráfico gallego que sigue a Ana, una abogada que llega a Cambados para investigar el pasado de su familia, lo que la lleva a involucrarse con el clan de los Padín. Allí conoce a Daniel, heredero de una organización criminal, con quien establece un vínculo atravesado por el amor y el peligro.

La primera temporada se compone de 7 episodios de entre 40 y 56 minutos. A partir de ese punto, la historia combina intriga, romance y tensiones familiares dentro del mundo narco.

Luis Zahera interpreta a Paco “El Curilla”, un personaje ligado al narcotráfico.

Mientras que la segunda temporada, estrenada este abril de 2026, cuenta con 6 capítulos y da un salto temporal de tres años: Ana y Daniel intentan rehacer sus vidas, pero el pasado los obliga a reencontrarse en bandos opuestos dentro del crimen organizado.

Segunda temporada más oscura y con una gran incorporación

El éxito internacional de la primera entrega, que llegó a liderar rankings en decenas de países, impulsó rápidamente la producción de nuevos episodios. En esta segunda parte, la narrativa se vuelve más compleja, con alianzas cambiantes y conflictos morales más marcados.

El tráiler oficial de la temporada 2 de Clanes, en Netflix.

Uno de los grandes atractivos es la incorporación de Luis Zahera, uno de los actores más respetados y premiados del panorama audiovisual gallego y español, quien interpreta a Paco “El Curilla”, un personaje ligado al narcotráfico que funciona como elemento desestabilizador dentro de la historia. Su llegada redefine el equilibrio entre los clanes y suma una capa de tensión a la trama.

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Además, la serie profundiza en las decisiones personales de sus protagonistas, obligados a elegir entre la lealtad familiar y sus propios deseos. Este enfoque emocional, sumado a la violencia latente del contexto, es uno de los rasgos más valorados por la crítica.

Inspirada en hechos reales

Aunque no adapta una historia puntual, Clanes toma como base hechos reales vinculados al narcotráfico en Galicia, lo que le otorga un fuerte anclaje en la realidad. Esta inspiración en casos reales, como operaciones policiales contra clanes históricos, contribuye a la verosimilitud de su relato.

La crítica destacó especialmente su capacidad para mezclar el drama íntimo con el thriller criminal, así como el uso de los paisajes gallegos como parte fundamental de la atmósfera. La serie también fue reconocida por su ritmo narrativo y la construcción de personajes complejos, alejados de los estereotipos.

Luis Zahera es uno de los actores de moda en España.

Cómo es el reparto de Clanes