Con gran expectativa internacional, La Casa de los Espíritus ya está disponible desde hoy, 29 de abril, en Prime Video para más de 240 países y territorios.

La producción, que tuvo su presentación en el Festival Internacional de Cine de Berlín y su red carpet la semana pasada en Chile, marca la primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de Isabel Allende y se posiciona como una de las grandes apuestas del streaming en 2026.

La casa de los espíritus. Foto: prensa Prime Video

De qué trata La Casa de los Espíritus

La serie, de ocho episodios, reconstruye más de medio siglo de historia a través de tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba— en un país sudamericano atravesado por la lucha de clases, la agitación política y elementos de realismo mágico.

El elenco está encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, junto a Dolores Fonzi y Nicole Wallace en distintas etapas de Clara del Valle.

También participan Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández y Juan Pablo Raba, entre otros.

El aval de Isabel Allende: “Han hecho un trabajo absolutamente maravilloso”

Durante la proyección exclusiva, se compartió un video con un mensaje de la propia escritora, quien expresó su entusiasmo por esta nueva adaptación:

La escritora chilena habló durante la presentación para la prensa de los primeros dos capítulos. Video: Ciudad Magazine

“Hace 45 años, en este nuevo formato, que es la miniserie, realmente ese libro, esa historia de la crónica familiar, ha sobrevivido varias décadas y además ha pasado por las manos de muchos creadores. Se han hecho películas, se ha hecho ballet, se ha hecho muchas cosas con esto, y teatro también.

Pero esta miniserie, ocho episodios, permite poner la historia completa. Y han hecho un trabajo absolutamente maravilloso. Yo acabo de ver todos los capítulos juntos de nuevo y estoy encantada.

Me da mucha pena no poder estar con ustedes en este primer lanzamiento de la miniserie. Y espero que les guste tanto como me ha gustado a mí. Me conmueve que después de tanto tiempo, la historia de esos parientes locos míos, todavía sigue dando vuelta por el mundo y tocando corazones. Les agradezco mucho que vean la miniserie y ojalá la puedan recomendar a otras personas para que la vean también. Gracias”.

Reseña de los primeros capítulos: una adaptación ambiciosa y fiel

Los primeros episodios dejan una impresión clara: se trata de una adaptación cuidada y visualmente sólida, con especial atención en la reconstrucción de época y en los detalles que remiten al universo literario de Allende.

Desde las expresiones de los personajes hasta los elementos simbólicos, la serie logra capturar ese equilibrio entre lo real y lo mágico que define a la historia. Los destellos de lo sobrenatural aparecen de forma sutil, integrados a una narrativa que nunca pierde anclaje en lo emocional y lo histórico.

Uno de los grandes aciertos es su capacidad para sumergir al espectador en ese mundo: el contexto político y social se siente tangible, y la puesta en escena acompaña con una estética cuidada y envolvente.

En cuanto a las actuaciones, el nivel es alto en todo el elenco. Se destaca especialmente la interpretación de Francesca Turco, la joven actriz que encarna a Clara en su infancia y protagoniza estas primeras entregas de la serie, aportando una sensibilidad clave para el tono del relato.

También resulta interesante el desarrollo inicial de Esteban Trueba: en esta primera etapa, el personaje aparece como un hombre ambicioso, atravesado por el deseo de progreso y por su vínculo con Rosa del Valle, lo que anticipa la complejidad que tomará su figura a lo largo de la historia y cómo su personalidad se volverá cada vez más oscura.

Una producción internacional con sello latinoamericano

La serie está producida por FilmNation Entertainment —compañía ganadora del Oscar— junto a Fábula, la productora chilena también premiada por la Academia.

Además, Isabel Allende participa como productora ejecutiva, acompañada por Eva Longoria y un equipo creativo integrado por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

Con una combinación de prestigio literario, escala internacional y una narrativa que cruza lo íntimo con lo político, La Casa de los Espíritus ya está disponible y plantea una pregunta inevitable: ¿estará a la altura de una de las novelas más influyentes de la literatura latinoamericana? Por lo que dejaron los primeros capítulos, la respuesta es un rotundo sí.