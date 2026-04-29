Con gran expectativa internacional, La Casa de los Espíritus ya está disponible desde hoy, 29 de abril, en Prime Video para más de 240 países y territorios.
La producción, que tuvo su presentación en el Festival Internacional de Cine de Berlín y su red carpet la semana pasada en Chile, marca la primera adaptación televisiva en español de la icónica novela de Isabel Allende y se posiciona como una de las grandes apuestas del streaming en 2026.
De qué trata La Casa de los Espíritus
La serie, de ocho episodios, reconstruye más de medio siglo de historia a través de tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba— en un país sudamericano atravesado por la lucha de clases, la agitación política y elementos de realismo mágico.
El elenco está encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, junto a Dolores Fonzi y Nicole Wallace en distintas etapas de Clara del Valle.
También participan Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández y Juan Pablo Raba, entre otros.
El aval de Isabel Allende: “Han hecho un trabajo absolutamente maravilloso”
Durante la proyección exclusiva, se compartió un video con un mensaje de la propia escritora, quien expresó su entusiasmo por esta nueva adaptación:
“Hace 45 años, en este nuevo formato, que es la miniserie, realmente ese libro, esa historia de la crónica familiar, ha sobrevivido varias décadas y además ha pasado por las manos de muchos creadores. Se han hecho películas, se ha hecho ballet, se ha hecho muchas cosas con esto, y teatro también.
Pero esta miniserie, ocho episodios, permite poner la historia completa. Y han hecho un trabajo absolutamente maravilloso. Yo acabo de ver todos los capítulos juntos de nuevo y estoy encantada.
Me da mucha pena no poder estar con ustedes en este primer lanzamiento de la miniserie. Y espero que les guste tanto como me ha gustado a mí. Me conmueve que después de tanto tiempo, la historia de esos parientes locos míos, todavía sigue dando vuelta por el mundo y tocando corazones. Les agradezco mucho que vean la miniserie y ojalá la puedan recomendar a otras personas para que la vean también. Gracias”.
Reseña de los primeros capítulos: una adaptación ambiciosa y fiel
Los primeros episodios dejan una impresión clara: se trata de una adaptación cuidada y visualmente sólida, con especial atención en la reconstrucción de época y en los detalles que remiten al universo literario de Allende.
Desde las expresiones de los personajes hasta los elementos simbólicos, la serie logra capturar ese equilibrio entre lo real y lo mágico que define a la historia. Los destellos de lo sobrenatural aparecen de forma sutil, integrados a una narrativa que nunca pierde anclaje en lo emocional y lo histórico.
Uno de los grandes aciertos es su capacidad para sumergir al espectador en ese mundo: el contexto político y social se siente tangible, y la puesta en escena acompaña con una estética cuidada y envolvente.
En cuanto a las actuaciones, el nivel es alto en todo el elenco. Se destaca especialmente la interpretación de Francesca Turco, la joven actriz que encarna a Clara en su infancia y protagoniza estas primeras entregas de la serie, aportando una sensibilidad clave para el tono del relato.
También resulta interesante el desarrollo inicial de Esteban Trueba: en esta primera etapa, el personaje aparece como un hombre ambicioso, atravesado por el deseo de progreso y por su vínculo con Rosa del Valle, lo que anticipa la complejidad que tomará su figura a lo largo de la historia y cómo su personalidad se volverá cada vez más oscura.
Una producción internacional con sello latinoamericano
La serie está producida por FilmNation Entertainment —compañía ganadora del Oscar— junto a Fábula, la productora chilena también premiada por la Academia.
Además, Isabel Allende participa como productora ejecutiva, acompañada por Eva Longoria y un equipo creativo integrado por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.
Con una combinación de prestigio literario, escala internacional y una narrativa que cruza lo íntimo con lo político, La Casa de los Espíritus ya está disponible y plantea una pregunta inevitable: ¿estará a la altura de una de las novelas más influyentes de la literatura latinoamericana? Por lo que dejaron los primeros capítulos, la respuesta es un rotundo sí.