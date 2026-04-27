Netflix encendió motores y anunció el inicio de rodaje de “El sobrino”, la esperada nueva película de Damián Szifrón, el director detrás de éxitos como “Relatos Salvajes” y “Tiempo de Valientes”.

El proyecto, que comenzó a filmarse este lunes en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, reúne a un elenco de primer nivel encabezado por Leonardo Sbaraglia, junto a Rita Cortese, Luisana Lopilato, Valeria Lois y la presentación del joven Luan Adler Fuks.

La historia, escrita y dirigida por Szifron, se mete de lleno en el universo de la música clásica y propone una comedia dramática cargada de emociones, humor y vértigo.

Equipo de El sobrino. Foto: prensa Por: MARCOS LUDEVID 2026

El protagonista es un pianista de fama internacional que, en la cima de su carrera, ve cómo su mundo se sacude cuando descubre que su sobrino de apenas nueve años tiene un talento musical capaz de superarlo.

Un viaje musical y familiar que cruza fronteras

La trama de “El sobrino” no se queda quieta: los personajes se embarcan en un recorrido que los lleva por Buenos Aires, Hamburgo, Londres y Nueva York, en una búsqueda que mezcla arte, vínculos familiares y desafíos personales.

El rodaje, que acaba de arrancar, promete imágenes impactantes y una mirada única sobre el mundo de la música y la competencia.

El elenco suma participaciones especiales de Vincent Macaigne y el legendario Franco Nero, en una producción de K&S Films junto a Netflix.

El equipo técnico incluye nombres de peso como Julián Apezteguía en fotografía, Clara Notari en diseño de producción y Julio Suárez en vestuario, con asesoramiento musical de Horacio Lavandera, Antonio Formaro y Lito Vitale.

Szifron y K&S: una sociedad que apuesta fuerte

En palabras de Damián Szifron, el inicio de un rodaje es “una experiencia intensa” y un proceso “que se parece a la magia, pero que con frecuencia se produce bajo condiciones de mucha presión, porque hacer cine es caro y riesgoso”.

El director destacó el apoyo de Netflix y K&S Films, y se mostró entusiasmado por volver a trabajar con Sbaraglia y Rita Cortese, además de sumar a Luisana Lopilato, Valeria Lois y descubrir a Luan Adler Fuks. “Nueva película. Nueva aventura. Allá vamos”, resumió Szifron.

Por su parte, Matías Mosteirin, productor de K&S, aseguró: “El sobrino seguramente sea el mejor guion que hayamos leído. Szifron juega con los géneros y nos demuestra que la comedia puede llevarnos con humor y belleza a explorar temas profundos de la condición humana.

Con esta película, nos invita a reflexionar sobre el arte y la creación, los vínculos familiares, el amor y la soledad, sobre nuestras huellas de origen y el paso del tiempo”.

Un equipo con historia y grandes antecedentes

K&S Films es la productora detrás de títulos como “Relatos Salvajes”, “El Clan”, “El Ángel”, “Acusada” y “La Odisea de los Giles”, entre otros.

Su alianza con Netflix ya dejó huella con proyectos como “Los Dos Papas”, “El Reino” y “División Palermo”, y ahora apuesta a lo grande con “El sobrino”.

La película cuenta con la colaboración autoral de Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob, y la producción de Hugo Sigman, Matías Mosteirin y Leticia Cristi.

Elenco y ficha técnica de “El sobrino”

Dirección y guion: Damián Szifron

Colaboración autoral: Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob

Elenco: Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Luisana Lopilato, Valeria Lois, Luan Adler Fuks, Vincent Macaigne, Franco Nero

Producción: Hugo Sigman, Matías Mosteirin, Leticia Cristi

Director de fotografía: Julián Apezteguía

Diseño de producción: Clara Notari

Vestuario: Julio Suárez

Asesoramiento musical: Horacio Lavandera, Antonio Formaro, Lito Vitale

La expectativa es enorme y el rodaje ya está en marcha. Damián Szifron vuelve a la carga con una historia que promete emoción, música y mucho talento argentino.