Si hay alguien capaz de robarse todas las miradas, incluso en una noche repleta de glamour, es Susana Giménez. Y esta vez no fue la excepción: la diva protagonizó un blooper en los Martín Fierro de la Moda que rápidamente se volvió viral y desató una catarata de reacciones en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Susana subió al escenario para recibir su estatuilla como Ícono de la Moda. En pleno discurso, fiel a su estilo espontáneo, comenzó a agradecer, pero terminó confundiendo nombres: “Quiero agradecerle la idea a Fede Levrino, que es mi productor, y al dueño del canal nuevo, Gustavo Roggiano (Gustavo Scaglione)”, comenzó diciendo.

Lejos de disimular el error, la conductora redobló la apuesta con humor: “Estoy diciendo mal todo, seguro, te quiero, Gustavito”, lanzó, entre risas, mientras la cámara enfocaba a Gustavo Scaglione, presente en la ceremonia.

Foto: Captura (Telefe)

Pero eso no fue todo. En medio de la entrega, Susana también protagonizó un momento tan insólito como divertido al hacerle un reclamo en vivo a Luis Ventura: “¿Dónde están los brillantes? Luis, me mentiste. No era para mí este, ah sí, dice ‘Susana’... Bueno, les agradezco a todos”, disparó, generando sorpresa y carcajadas.

La noche, que culminó con el Martín Fierro de Oro para Juana Viale, ya tenía su momento más comentado. En X (antes Twitter), los usuarios no dejaron pasar el blooper y reaccionaron sin filtro.

¡Una verdadera diva!

Susana Giménez: “Quiero agradecerle la idea a Fede Levrino, que es mi productor, y al dueño del canal nuevo, Gustavo Roggiano (Gustavo Scaglione)“.

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LA IMPACTANTE REACCIÓN DE SUSANA GIMÉNEZ AL VER QUE UN FAN SE TATUÓ SU CARA EN LA PIERNA: “NO LO PUEDO CREER”

El fanatismo por Susana Giménez trasciende largamente los límites de la televisión y se convierte, desde hace décadas, en una verdadera devoción popular. Ícono indiscutido del espectáculo argentino, la conductora conquistó a generaciones con su personalidad, su humor y su estilo inconfundible. Sin embargo, en las últimas horas, volvió a quedar en evidencia hasta dónde puede llegar la pasión de sus fans.

Todo ocurrió durante su reciente viaje por España, cuando un hombre la interceptó en la puerta de un lugar con un único objetivo: mostrarle el tatuaje que lleva en su honor. Sin dudarlo, levantó el pantalón y dejó ver su pierna, donde tenía tatuado el rostro de Susana en un diseño hiperrealista, con su clásica melena rubia y su sonrisa.

La reacción de la conductora fue inmediata y absolutamente genuina: “¡Dios mío, no lo puedo creer! Es una genialidad”, exclamó entre risas, visiblemente sorprendida por el nivel de detalle del retrato.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@gimenezsuok)

El fanático le contó que se había hecho el tatuaje en Argentina y que lo llevaba desde hacía varios años. Intrigada, Susana quiso saber más y le preguntó cuánto tiempo había pasado desde entonces. “Hace cinco años”, respondió él, orgulloso de su decisión.

Susana Giménez: “¡Dios mío, no lo puedo creer! Es una genialidad”.

El momento fue registrado en video y compartido por la propia Susana en su cuenta de Instagram, donde rápidamente se volvió viral y cosechó miles de reproducciones y comentarios.