En las últimas horas, Yanina Latorre sorprendió al anticipar que se viene un mega anuncio que involucra nada menos que a Susana Giménez, quien se encuentra alejada de la televisión desde hace un tiempo.

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), la panelista lanzó un mensaje que no tardó en generar especulaciones: “Me acabo de enterar algo de Susana y no voy a tener tiempo de cocinar. No se la esperan. Se viene EL anuncio”, escribió, dejando entrever que se trataría de una noticia de gran impacto.

Yanina Latorre anticipó un mega anuncio que involucra a Susana Giménez. Crédito: X

EL MEGA ANUNCIO QUE INVOLUCRA A SUSANA GIMÉNEZ

El enigmático posteo encendió las alarmas, especialmente porque Susana Giménez permanece alejada de la pantalla chica desde hace varias temporadas, manteniendo únicamente apariciones esporádicas en eventos o entrevistas puntuales.