En las últimas horas, Yanina Latorre sorprendió al anticipar que se viene un mega anuncio que involucra nada menos que a Susana Giménez, quien se encuentra alejada de la televisión desde hace un tiempo.
Leé más
A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), la panelista lanzó un mensaje que no tardó en generar especulaciones: “Me acabo de enterar algo de Susana y no voy a tener tiempo de cocinar. No se la esperan. Se viene EL anuncio”, escribió, dejando entrever que se trataría de una noticia de gran impacto.
EL MEGA ANUNCIO QUE INVOLUCRA A SUSANA GIMÉNEZ
El enigmático posteo encendió las alarmas, especialmente porque Susana Giménez permanece alejada de la pantalla chica desde hace varias temporadas, manteniendo únicamente apariciones esporádicas en eventos o entrevistas puntuales.