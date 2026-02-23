El 18 de febrero, Beto Casella desembarcó en la pantalla de América con BTV, en medio de una escandalosa guerra con Yanina Latorre, su compañera de canal.
Los conductores se cruzaron fuerte en X: primero, Yanina cuestionó a Beto por los dichos homofóbicos que se reprodujeron en su programa radial sobre el bailarín del Colón Valentín Fresno. Casella recogió el guante y ardió Troya.
Más sobre este tema
En ese belicoso marco, la conductora de SQP se tomó unos minutos para ver el nuevo programa de Beto y sorprendió a todos con su devolución pública.
En medio de la guerra, Yanina Latorre habló del programa de Beto Casella
“Estoy viendo el programa de Beto, me gustó”, escribió Yanina en la red social, marcando su objetividad pese a la explosiva interna con Casella.
El tuit cosechó todo tipo de comentarios. Sin embargo, la conductora se limitó a responder a uno que la criticaba por cambiar de postura y la acusaba de “lamerles las medias”.
“No le tengo miedo a nadie. Me chupa un huevo todo. Digo siempre lo que pienso y nadie me baja línea”, arremetió Yanina con contundencia.