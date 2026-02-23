El 18 de febrero, Beto Casella desembarcó en la pantalla de América con BTV, en medio de una escandalosa guerra con Yanina Latorre, su compañera de canal.

Los conductores se cruzaron fuerte en X: primero, Yanina cuestionó a Beto por los dichos homofóbicos que se reprodujeron en su programa radial sobre el bailarín del Colón Valentín Fresno. Casella recogió el guante y ardió Troya.

En ese belicoso marco, la conductora de SQP se tomó unos minutos para ver el nuevo programa de Beto y sorprendió a todos con su devolución pública.

Foto captura de América TV e Instagram.

En medio de la guerra, Yanina Latorre habló del programa de Beto Casella

“Estoy viendo el programa de Beto, me gustó”, escribió Yanina en la red social, marcando su objetividad pese a la explosiva interna con Casella.

Yanina Latorre opinó del nuevo programa de Beto Casella (captura de X)

El tuit cosechó todo tipo de comentarios. Sin embargo, la conductora se limitó a responder a uno que la criticaba por cambiar de postura y la acusaba de “lamerles las medias”.

“No le tengo miedo a nadie. Me chupa un huevo todo. Digo siempre lo que pienso y nadie me baja línea”, arremetió Yanina con contundencia.