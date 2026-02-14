La polémica que se desató esta semana por los comentarios homofóbicos dichos en el programa radial de Beto Casella sobre Valentín Fresno, bailarín del Teatro Colón, sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, el conductor protagonizó un durísimo cruce en redes con Yanina Latorre.

Tras la ola de cancelación y críticas, Casella se comunicó en privado con el artista para pedirle disculpas y luego publicó un extenso descargo en X durante la madrugada.

El pedido de disculpas de Beto Casella al bailarín del Teatro Colón Valentín Fresno (Foto: captura de X/@elbetocasella).

El horario del mensaje no pasó inadvertido para Yanina Latorre, que lo chicaneó sin filtro:“El descargo a las 3 am. Se ve q no puede dormir…”, lanzó, citando el posteo.

Lejos de esquivar la provocación, Casella le respondió directamente:“Estoy muy tranquilo por la carrera que llevo. No seré gran cosa como periodista o conductor, pero tendría que hacer mucha memoria para, en 30 años, acordarme de alguien que se haya sentido agraviado por mí. Sabes lo bien que se duerme, Arrusa?”.

Yanina Latorre y Beto Casella : captura de X.

YANINA LATORRE FULMINÓ A BETO CASELLA EN X

La réplica encendió la mecha. Yanina redobló la apuesta con un mensaje durísimo:“Sos homofóbico y misógino, y para tapar tu error querés atacarme a mí. Me hostigaste años enteros desde tu programa, resentido”.

"Ahora, estás odiado porque a Edith le va bien y con Pagani se quedaron en el 9. Se te acabó el cuentito, viejo payaso. Dejá de pedirle a los dueños del canal América que no hablemos de vos. Me la banco sola. Ya no te tengo miedo como antes”.

En otro posteo, Yanina agregó:“Él solo insulta mujeres y homosexuales. Recordemos a Romina Scalora, Marina Calabró, entre otras… Disfruta humillando mujeres. A mí me humilló 10 años sin parar. Pero ya no le tengo miedo. Y no ando llamando directivos de canales. Me la banco sola”.

También lo acusó de intentar desviar el eje de la polémica: “Se hace el bobo y me ataca a mí para desviar la atención. Parece que nunca se da cuenta de lo que dicen delante de él. Se creen graciosos estos machirulos de cuarta”.

Yanina Latorre cerró su catarsis con otro tweet letal: “Es tan machirulo que pretende ofenderme con mi apellido de soltera, que ni siquiera sabe escribir bien”.

Mientras tanto, Casella intentó bajar el tono y sostuvo:“Salvo el sabor amargo del origen de este lío, esto a mí no me cambia nada. Estoy por empezar otro ciclo de tele donde vamos a hacer lo de siempre: entretener a la gente, intentando no joderle la vida a nadie, como en los últimos 20 años”.

