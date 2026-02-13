Pampito miró a cámara en Puro Show y desaprobó con contundencia los dichos homofóbicos realizados en Nadie nos para, el programa de Beto Casella en Rock & Pop. El conductor de eltrece fue muy crítico tanto con Casella como con Joe Fernández.

En el ciclo radial se burlaron y discriminaron al bailarín del Teatro Colón Valentín Fresno. Joe Fernández fue quien más derrapó y llegó a decir “puto relajado” al referirse al artista, hecho que Casella no frenó y del que incluso participó con ironía.

Pampito cuestionó a Beto Casella por los comentarios homofóbicos en su programa

“¡Qué antigüedad! Pensé que estábamos más avanzados”, comenzó Pampito, marcando su indignación.

Y continuó dando un ejemplo de sus propios actos: “Nosotros, si nos escuchan en la radio con La Barbie, somos dos personas LGBT también, y hacemos muchos chistes, pero lo hacemos desde otro lugar, desde estar adentro, desde jugar entre nosotros”.

Pampito fue más allá y cuestionó la actitud física de los integrantes de Nadie nos para: “La actitud corporal me hace ruido. Yo siempre soy partidario de que las personas pueden aprender de lo que cometen. No soy de ‘hay que colgarlos en la plaza’. Pero la actitud corporal de ‘yo soy macho’, así… horrible. ‘Puto relajado’, ‘la cola no sé qué’… ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos con la cola? ¿Que estás tan preocupado por la cola de los demás?”.

También defendió al bailarín atacado: “Sí, es un bailarín del Teatro Colón que es gay. ¿Y qué problema hay? ¿Por eso se van a burlar?”.

Indignado, Pampito señaló responsabilidades: "A Beto, de verdad lo quiero porque siempre fue muy generoso con nosotros, pero es cómplice de esto. Porque lo presenta de una manera irónica, no lo presenta inocentemente".

“Ese chiste de Tangalanga también está pensado. Después se hacen los inocentes. Está pensado el chiste que quieren hacer, que es burlarse del gay que baila en el Teatro Colón”, continuó.