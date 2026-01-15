A fines de 2025, Beto Casella pasó por LAM y dio las primeras definiciones de su nuevo programa en América TV, tras la sorpresiva salida de Bendita.

Sin fecha de estreno confirmada, las primeras imágenes oficiales del conductor salieron a la luz y Beto adelantó que el debut será “muy pronto” y con un panel renovado.

Beto Casella llega a América con panel renovado: las primeras imágenes oficiales

Entre los nombres confirmados están Any Ventura, a quien destacó por su ADN periodístico; Enzo Aguilar, joven promesa que sigue desde El Hotel de los Famosos; y Mariano Flax, la voz del programa. También se suman Aníbal Pachano, Walter Queijeiro y Joe Fernández, a quien definió como provocador y reemplazo habitual suyo en radio.

Un lugar especial lo ocupa Franco Casella, su hijo, productor musical y ex Conicet, quien estará a cargo de la música. Completan el equipo Mariela Fernández, Agustín Guardis y Leo Raff.

Por último, Beto lamentó que Horacio Pagani no lo acompañe en esta nueva etapa y haya decidido quedarse en elnueve junto a Edith Hermida al frente de Bendita TV.