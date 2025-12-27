Mirtha Legrand puso entre las cuerdas a Beto Casella en plena mesa de La Noche de Mirtha al preguntarle si estuvo enamorado de Edith Hermida, su histórica compañera del programa Bendita.

Lejos de responder con soltura, Beto entró en modo evasivo y empezó a esquivar el tema con una catarata de frases que, lejos de aclarar, terminaron alimentando aún más las versiones de un romance oculto: “No puedo contestar eso“, comenzó diciendo, visiblemente incómodo.

“Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve. Pero sin permiso de ella, no“, agregó, sin querer ahondar en detalles.

“Lo importante es que hoy hay respeto y yo, por supuesto, respeté la decisión de ella”, cerró el invitado, sobre las versiones de enojo con su excompañera por no querer irse a su nuevo programa con él.

MIRTHA LEGRAND CERRÓ EL AÑO CON UN PEDIDO DE DISCULPAS A ALEJANDRO FANTINO: “FUE UN COMENTARIO FUERA DE LUGAR”

A poco de dar comienzo a un nuevo programa de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para hacer un pedido disculpas a Alejandro Fantino y su familia por un hecho sucedido varios años atrás.

“Esto es muy serio”, comenzó diciendo la conductora, antes de hacer su descargo. Y siguió: “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”.

Lejos de esquivar el tema, Mirtha se mostró decidida a cerrar una herida que seguía abierta y expresó su deseo de dar vuelta la página: “Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio.

“Muy feliz año y una vez más pido disculpas por el comentario que hice fuera del lugar”, cerró la diva, quien eligió usar su espacio para reparar públicamente una situación del pasado.

Cabe recordar que en 2018 Natacha Jaitt había asistido al programa de Mirtha donde habló de una causa por abuso y corrupción de menores con futbolistas de las Inferiores de Independiente donde nombró al presentador.