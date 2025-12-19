El desembarco de Beto Casella en América TV para el 2026, luego de su histórica salida de El Nueve, no estaría transitando un camino tan armonioso como se esperaba.

Aunque el acuerdo con la productora Mandarina ya está cerrado y el nuevo ciclo del conductor es uno de los proyectos más ambiciosos del canal, en las últimas horas comenzaron a circular versiones que hablan de una interna cada vez más tensa dentro de la empresa.

Juan Etchegoyen detalló el clima que se vive puertas adentro mientras se trabaja en el armado del nuevo envío que encabezará Casella. Según el periodista, si bien no hay arrepentimiento por parte de la productora respecto a la contratación del conductor, sí existe un nivel de incomodidad creciente que genera preocupación.

“Hay una tensión total”, aseguró Etchegoyen al referirse al vínculo entre Casella y Mandarina en esta etapa inicial. Uno de los primeros puntos de conflicto habría surgido cuando el conductor expresó públicamente su disconformidad con el nombre elegido para el programa, una situación poco habitual en este tipo de acuerdos y que habría encendido las primeras alarmas internas.

Beto Casella. Crédito: Captura Bendita TV

LA TENSA LLEGADA DE BETO CASELLA A AMÉRICA TV

A este escenario se suma otro factor sensible: la reorganización de equipos de producción. Según trascendió, parte del personal que actualmente trabaja en LAM podría ser reasignado al nuevo ciclo de Casella, una decisión que no habría caído nada bien en el entorno de Ángel de Brito.

Tensión interna en Mandarina por la llegada de Beto Casella a América TV: fuertes versiones puertas adentro/ Foto Clarín

De acuerdo a la información que circula, el conductor de América no estaría dispuesto a ceder recursos humanos clave de su programa, lo que profundizó el malestar dentro de la productora.

En un momento marcado por la reducción de presupuestos y la escasez de puestos laborales, cualquier movimiento genera tensiones adicionales. Mandarina, además, tiene bajo su órbita otros proyectos importantes como DDM, LAM, el contenido del stream Bondi y distintas producciones documentales, lo que plantea un desafío operativo significativo.