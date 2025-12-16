En medio de la polémica por la supuesta rivalidad entre Wanda Nara y Vero Lozano por la conducción de los programas más importantes de Telefé, Beto Casella no dudó en tomar partido y fue tajante: “La sola disyuntiva de Wanda y Vero Lozano me da un poco de… me abochorna”.

El conductor dialogó con Puro Show y dejó en claro su postura frente a la discusión que se generó en torno a la conducción de “Bake Off” y “Masterchef”, dos de los ciclos más fuertes del canal.

“Yo soy del equipo de los profesionales que estudiaron, que se formaron, que son del medio. No se somete a ningún tipo de discusión”, afirmó Casella, marcando distancia de la polémica.

Consultado sobre si está del lado de Vero Lozano, Casella fue directo: “¿Pero de qué lado se puede estar?”. Y agregó: “Es la profesional, el apellido fuerte de ese canal, la trayectoria, los años en esto. A mí no me gusta la palabra estrella porque en esto hoy estamos y mañana hacemos un punto y somos estrellados”.

Para el conductor, la figura de Vero trasciende cualquier debate: “A Vero la ves para todo. Puede conducir lo que quiera porque hoy es la cara fuerte de Telefe”.

“NO SE PUEDE SOMETER NI A UNA MÍNIMA POLÉMICA ENTRE VERO LOZANO Y WANDA NARA”

Sobre el desempeño de Wanda Nara en la conducción de “Masterchef”, Bero Casella fue sincero en diálogo con el programa de eltrece de Pampito y Matías Vázquez: “No está mal, con la simpatía la alcanza, pero bueno, yo, permítanme quedarme con la gente que es del medio, que se preparó para esto, que es profesional, que es predecible”.

Finalmente, el conductor cerró con una definición contundente: “No se puede someter ni a una mínima polémica entre Vero Lozano y Wanda Nara. No entiendo cómo hoy está en discusión”.

