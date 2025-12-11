Vero Lozano habló sobre la posibilidad de conducir Bake Off en 2026 en Telefe, una propuesta que ya está sobre la mesa y que podría incomodar a Wanda Nara, quien estuvo al frente del reality en 2024.

“¿Te tentaron para Bake Off? ¿Puede ser?”, le preguntó el notero de Sálvese Quien Pueda a Vero.

“Sí, puede ser. A mí me encantaría”, respondió la conductora de Cortá por Lozano.

Vero Lozano, ¿la nueva conductora de Bake Off? (Captura de América TV)

Sin rodeos, el cronista del programa de Yanina Latorre avivó la polémica: “La destronás a Wanda, que está en ese lugar”.

Con firmeza, Vero retrucó: “Wanda está haciendo MasterChef, está bien que se parta el juego”.

Sin confirmar del todo su incorporación, Lozano profundizó: “Creo que está en la grilla del año que viene. No me gusta confirmar nada porque son tiempos complejos, pero sí, se habló. Está en la grilla y podría hacerlo yo. A mí me encanta, me parece un formato súper lindo y me cierra por todos lados”.

QUÉ DIJO VERO LOZANO SOBRE VICKY XIPOLITAKIS Y LA LLEGADA DE MARIXA BALLI A SU PROGRAMA

En ese marco, el notero de SQP le consultó por el rumor del día: la posible salida de Vicky Xipolitakis del panel de Cortá por Lozano y la llegada de Marixa Balli.

La conductora respondió con claridad: “No está definido aún que se vaya Vicky. Sí está convocada Marixa Balli, que se suma a partir de febrero".

“Posiblemente Vicky pueda seguir en nuestro programa o estar afectada al Mundial”, continuó.

“A mí Marixa me encanta. Es un re nombre. Es picante, canchera y puede hablar de todo”, destacó Vero.

Para cerrar, Lozano reveló el motivo por el cual Xipolitakis podría dejar el ciclo: “Me encantaría que sigan todos. Eso lo define el canal, pero tienen ganas de que Vicky vaya al Mundial”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.