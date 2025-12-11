Vero Lozano habló sobre la posibilidad de conducir Bake Off en 2026 en Telefe, una propuesta que ya está sobre la mesa y que podría incomodar a Wanda Nara, quien estuvo al frente del reality en 2024.
“¿Te tentaron para Bake Off? ¿Puede ser?”, le preguntó el notero de Sálvese Quien Pueda a Vero.
“Sí, puede ser. A mí me encantaría”, respondió la conductora de Cortá por Lozano.
Más sobre este tema
Sin rodeos, el cronista del programa de Yanina Latorre avivó la polémica: “La destronás a Wanda, que está en ese lugar”.
Con firmeza, Vero retrucó: “Wanda está haciendo MasterChef, está bien que se parta el juego”.
Sin confirmar del todo su incorporación, Lozano profundizó: “Creo que está en la grilla del año que viene. No me gusta confirmar nada porque son tiempos complejos, pero sí, se habló. Está en la grilla y podría hacerlo yo. A mí me encanta, me parece un formato súper lindo y me cierra por todos lados”.
Más sobre este tema
QUÉ DIJO VERO LOZANO SOBRE VICKY XIPOLITAKIS Y LA LLEGADA DE MARIXA BALLI A SU PROGRAMA
En ese marco, el notero de SQP le consultó por el rumor del día: la posible salida de Vicky Xipolitakis del panel de Cortá por Lozano y la llegada de Marixa Balli.
La conductora respondió con claridad: “No está definido aún que se vaya Vicky. Sí está convocada Marixa Balli, que se suma a partir de febrero".
“Posiblemente Vicky pueda seguir en nuestro programa o estar afectada al Mundial”, continuó.
“A mí Marixa me encanta. Es un re nombre. Es picante, canchera y puede hablar de todo”, destacó Vero.
Para cerrar, Lozano reveló el motivo por el cual Xipolitakis podría dejar el ciclo: “Me encantaría que sigan todos. Eso lo define el canal, pero tienen ganas de que Vicky vaya al Mundial”.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.