Vero Lozano, una de las figuras de la versión de famosos de “Bake Off”, reconoció que infringió las reglas del programa de repostería y que, pese a eso, su conducta no fue sancionada.

La conductora de Cortá por Lozano hizo una confesión que sorprendió a muchos: los participantes no pueden comer lo que cocinan debido a estrictos protocolos del show.

En diálogo con Georgina Barbarossa, Lozano contó que, a pesar de estas reglas, los concursantes han ideado estrategias para contrarrestarlas.

Vero Lozano le contó intimidades del programa de pastelería a Georgina Barbarossa. Foto: captura Telefe.

QUÉ TRAMPA HIZO VERO LOZANO EN “BAKE OFF FAMOSOS” Y POR QUÉ NO ES SANCIONABLE

“Por protocolo no podemos comer lo que cocinamos, entonces ya somos una manga de desacatados que escondemos la comida en distintos lugares”, comentó entre risas.

Sin embargo, su ingenio no salió como esperaba: “Yo la escondí, me la encontraron y mientras me estaban preparando para la entrevista vi pasar lo que había hecho. Está todo muy bien fiscalizado, obvio que no es sancionable”.

Vero Lozano en la presentación de Bake Off Famosos Argentina (Foto: Movilpress).

El ambiente detrás de las cámaras también genera situaciones de tensión. Según Vero, los momentos de limpieza entre las distintas recetas son clave para los concursantes, ya que algunos intentan ocultar su comida en lugares estratégicos.

ASÍ DESCUBRIERON LA TRAMPA DE VERO LOZANO EN “BAKE OFF FAMOSOS”

“Cuando los chicos de gastronomía limpian, porque entre receta y receta hay que ordenar, uno a veces tiene escondido alguna que otra cosita. Acá vamos rotando de islas en el programa”, reveló.

Wanda Nara, Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis en la presentación de Bake Off Famosos Argentina (Foto: Movilpress).

Además, Lozano admitió que su rendimiento en la competencia podría depender de su ubicación en el set. “Si a veces me ponen en la isla de adelante, me arruinan porque quedo muy expuesta”, confesó, lo que deja entrever cómo cada detalle puede influir en la dinámica del show.