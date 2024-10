La visita de L-Gante a Bake Off Famosos no pasó desapercibida. El cantante de RKT no solo coqueteó con Wanda Nara, también le dio un apasionado beso a Andrea del Boca, participante del reality de cocina de Telefe.

¿El contexto? Wanda le pidió a la actriz que haga una escena con Elián Valenzuela, con la condición de que termine en beso. ¡Y así fue!

EL CHAPE TOUR DE ANDREA DEL BOCA EN BAKE OFF: AHORA SE BESÓ CON L-GANTE

Wanda Nara: -Andrea, ¿lo ves a L-Gante como a un galán?

Andrea del Boca: -¿Por qué no?

Wanda: -A ver, L-Gante ponete al lado de Andrea que quiero ver si pueden hacer una novela juntos.

L-Gante: -Ahí cambia la cosa.

Wanda: -Hagan una escena improvisada. Él te va a seguir, pero termina con un beso.

Andrea: -¿Cómo querés llamarte?

L-Gante: -John.

Andrea comenzó la actuación: -La verdad, desde que te vi me enamoré de vos. Esos ojos enamoran.

L-Gante: -¿Y mis dientes?

Andrea: -También, bellísimos. Muy bellos.

(Beso apasionado)

L-Gante: ¡Qué actuación!

Andrea: -¡Qué momento!

QUÉ DIJO ANDREA DEL BOCA DEL BESO CON L-GANTE

“Me dio un buen beso. Me comió la boca”, dijo la actriz en el detrás de escena de Bake Off.

Acto seguido bromeó con el “chape tour” que hacía Lali Espósito en sus shows y expresó, teniendo en cuenta que ya se dio un beso con Mariano Iúdica en el reality.

“El chape tour en Bake Off es mío. En todos los episodios tengo un beso nuevo”, concluyó Andrea del Boca, con humor.

