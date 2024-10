Luego de las especulaciones que surgieron después de que Eugenia “la China” Suárez y Elián “L-Gante” Valenzuela lanzaran un tema juntos llamado “Llora como un arrepentido” -y que Wanda Nara no habría visto con buenos ojos ya que ella también es parte de otros hits del músico- la conductora de Bake Off sorprendió al ahondar en su relación con el joven.

Antes de que los participantes lleven a cabo su desafío en la cocina, Wanda invitó a L-Gante a que la acompañara: “Antes de que el jurado se vaya, yo invité a un amigo que, hablando un poco del amor y del desamor, estuvimos siempre en las buenas y en las malas. Le damos la bienvenida al señor L-Gante”, lo presentó.

Fue entonces que Vero Lozano aprovechó para hacer su pregunta al hueso: “Quería saber si son novios o fueron novios”, indagó, después de que los protagonistas de esta historia protagonizaron fuertes rumores de romance fuerte atrás.

Sin dudarlo, la presentadora abrió su corazón: “Lo voy a contar. Nosotros nos conocimos haciendo una publicidad que él no me quiso cobrar, bueno, no le quiso cobrar a la empresa, y después yo le devolví el favor participando en un videoclip. Y desde ahí quedó una muy buena amistad”.

“Un día, como en todas las historias lindas, hubo una situación que a mí me dolió mucho, está muy bueno lo que hablábamos del corazón partido, y nos dejamos de hablar y de ver porque se sacó una fotito con otra persona”, agregó, después de las repercusiones que había despertado los posteos cómplices que intercambió con Eugenia. Y cerró, dejando en claro que dejó atrás cualquier chispazo que mantuvo con el artista: “A mí me pareció una traición en la relación, y nos dejamos de hablar. Ahora somos muy amigos”.

WANDA NARA RESPONDIÓ SI CREE QUE EL VIDEOCLIP DE CHINA SUÁREZ CON L-GANTE FUE UNA PROVOCACIÓN

Luego de las especulaciones que surgieron con las fotos que compartieron Eugenia “la China” Suárez y Elián “L-Gante” Valenzuela al mostrarse con accesorios idénticos (lo que hizo creer que hubo un encuentro entre ellos), los cantantes develaron el misterio y lanzaron un tema juntos llamado “Llora como un arrepentido” y eso despertó las dudas sobre si fue para provocar a Wanda Nara.

Fue entonces que, con esta interrogante, el cronista de A la tarde (el programa que conduce Karina Mazzocco por América) fue a buscar la palabra de la empresaria, quien se mostró algo incómoda con la consulta: “Ni idea, no vi nada”, atinó a decir.

“No la vi. Vi pedacitos que pusieron en la tele, pero (el videoclip) no lo vi”, agregó, en medio de las repercusiones que despertó la frase “el que se enamora, pierde”, cuyas mismas palabras forman parte de la canción Ibiza que lanzó Wanda.