Wanda Nara habló con la prensa tras su llegada a Argentina y sorprendió con su repuesta al ser consultada si le gustó el tema que lanzaron la China Suárez y L-Gante.

“¿Te afectó en algo cuando viste el video musical de L-Gante con la China?”, le consultó el cronista y la conductora contestó: “No me afectó para nada, yo ya sabía”.

“¿Te gustó?”, repreguntó el movilero del programa de América y fue allí cuando la empresaria se detuvo a pensar qué decir: “Em... sí”.

“No tanto... pusiste cara de duda”, insistió el periodista y Wanda de inmediato cerró: “No, me quedé pensando, no me acordaba si lo había visto y vi un pedacito en Instagram”.

WANDA NARA HABLÓ DE SU VÍNCULO CON L-GANTE Y DEJÓ EN CLARO QUÉ SON

Tras la última separación de Mauro Icardi, Wanda Nara habló de su vínculo con L-Gante y dejó en claro qué son: “Es una relación de amistad, siempre dije lo mismo”.

“Bueno, pero puede haber amistad o amistad con derechos...”, le comentaron y ella reiteró: “No, yo soy antigua, me conocen hace muchos años y nunca tuve ese tipo de relaciones”.

