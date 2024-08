A pocos días de haber regresado de sus increíbles vacaciones con sus hijas Francesca e Isabella, Wanda Nara volvió a publicar en sus redes sociales un llamativo chat privado con su personal trainer.

Mientras estaba en Miami, hace pocos días, ya había compartido una conversación en la que el profesional no solo la alentaba a seguir entrenando, sino que la felicitaba por sus marcados abdominales, fruto de su esfuerzo.

Wanda entrenando.

En esta oportunidad, la expareja de Mauro Icardi volvió a dejar en evidencia la buenísima onda que tiene con Rams, quien actualmente es uno de los pilares fundamentales en su vida, signada por la familia, el trabajo y el entrenamiento.

EL LLAMATIVO CHAT ENTRE WANDA NARA Y SU ENTRENADOR

Wanda Nara compartió a través de sus stories de Instagram un llamativo chat con su entrenador.

“Dale Wan, depende solo de vos, estamos fuego. Es ahora. Mirá Insta, saliste fuego. Me matan los mensajes del Photoshop, como si supiera cómo corno se usa eso”, expresó él, al pie de varias fotos que le sacó a ella entrenando, a las que le sumó emojis de fueguitos y de caritas de enamorado.

“Sos buen fotógrafo, nunca le doy bola a los comentarios; no me la creo con los buenos ni me amargo con los malos. Habla mejor del laburo nuestro que piensen eso”, sentenció Wanda en el chat, haciendo referencia a que muchos creen que sus fotos están retocadas digitalmente.