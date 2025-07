Después de que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se separaran tras 18 años juntos, comienzan a salir a la luz nuevas versiones sobre lo que realmente sucedió entre los actores.

Aunque la pareja emitió un comunicado donde aseguraron que fue una decisión tomada “de común acuerdo”, el periodista Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live” una versión diferente de los hechos.

“Mucho se viene hablando de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi después de que ellos hicieran público todo con el comunicado. Hoy te voy a dar detalles de lo que pasó”, anunció el conductor al comenzar su programa.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

¿UN FINAL DE MUTUO ACUERDO?

En ese marco, Etchegoyen aseguró: “Sé que para ellos conviene decir que fue de mutuo acuerdo, y no es que no les crea, pero no es la información que tengo. Lo que me cuentan a mí es por lo menos diferente”. Según sus fuentes, la decisión final habría sido tomada por Gimena Accardi, quien habría optado por ponerle punto final a la relación.

El periodista contó que en los últimos días dialogó con personas del círculo íntimo de la expareja y una de ellas le dijo: “Las respuestas de todo están en las redes sociales”. Esta frase enigmática encendió las alarmas sobre un posible conflicto más profundo.

“Yo me inclino a pensar que en Instagram hay chats o interacciones que podrían haber generado una fuerte decepción en ella”, sostuvo Etchegoyen, sugiriendo que el detonante de la separación podría estar relacionado con algo que Gimena habría descubierto en redes sociales.