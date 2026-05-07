Momentos de tensión y preocupación se viven alrededor de Daniela De Lucía luego de que abandonara la casa de Gran Hermano: Generación Dorada por cuestiones de salud.

Asíquedó al descubieto en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales donde se escucha una conversación entre Luana Fernández y Tamara Paganini, en la que deslizaron una frase que encendió todas las alarmas entre los seguidores del programa.

“¿A qué hora volverán?”, preguntó Luana, haciendo referencia a Daniela. Pero la respuesta de Tamara sorprendió a todos: “¿Dani? Yo no creo que vuelva”.

Foto: Web

Acto seguido, Fernández quiso saber los motivos de la salida, pero en ese preciso instante la producción decidió cortar la transmisión en vivo. Sin embargo, el momento logró ser registrado por la cuenta de X (antes Twitter) @TronkOficial.

En medio de las especulaciones y la preocupación de los fanáticos, la pareja de Daniela llevó tranquilidad: “Dani está bien, aunque con dolor de panza hace unos días. Le hicieron análisis de sangre, ecografía y rx”, contó Leo Piccioli.

“Dio en general bien pero, por precaución, en este momento le están haciendo una tomografía computada”, agregó. Y cerró: “Tenemos Dani protagonista y fuerte para rato, por eso ZUNINO AL 9009. Gracias por tu preocupación”.

“Dani está bien, aunque con dolor de panza hace unos días. Le hicieron análisis de sangre, ecografía y rx. Dio en general bien pero, por precaución, en este momento le están haciendo una tomografía computada”.

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¿A UN PASO DE ABANDONAR GRAN HERMANO? LA PARTICIPANTE QUE DESPERTÓ PREOCUPACIÓN POR SU SALUD DENTRO DE LA CASA

Momentos de máxima tensión se viven alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada y esta vez no tiene que ver con estrategias ni peleas, sino con la salud de una de sus jugadoras: Daniela de Lucía.

En el ciclo Los Profesionales con Flor, el panel encendió las alarmas con información de último momento: “Se viene un nuevo abandono en Gran Hermano? ¿Se va alguien de la casa en los próximos minutos, horas, días? Es por un tema de salud que tenemos que confirmar“, comenzó diciendo Damián Rojo en vivo.

“Estamos hablando de Daniela de Lucía, quien ya había salido de la casa en su momento porque falleció su papá y después volvió a entrar. Y está esperando el resultado de un estudio médico. Esto lo dijo ella al aire”, agregó el panelista.

Foto: Web Por: Fabiana Lopez

“Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas —lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado— que tendría algún problema intestinal”, siguió.

“Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas —lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado— que (Daniela de Lucía) tendría algún problema intestinal”.

“Por ese motivo estaría bajando mucho de peso, no tendría el peso que tuvo siempre, su peso ideal. Si esto sigue así, en un rato nada más, como mañana, se estaría yendo de la casa de Gran Hermano”, cerraron en el ciclo de elnueve.