La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una jornada de máxima tensión este martes. Cinzia Francischiello, una de las participantes del reality, debió abandonar el juego de manera inesperada y salir en ambulancia tras sufrir un accidente doméstico que alarmó a todos.

Todo ocurrió durante la preparación del almuerzo. Mientras Yanina Zilli cocinaba y Juanicar guardaba los platos, uno de ellos se cayó, se rompió y una astilla fue a parar directo al ojo de Cinzia.

El susto fue inmediato: la venezolana avisó enseguida lo que había pasado y la producción decidió cortar la transmisión para asistirla.

Cinzia de Gran Hermano Generación Dorada (captura de Telefe)

Cómo fue el accidente que sufrió Cinzia en Gran Hermano

Según relató Laura Ubfal, la producción actuó rápido. “Le sacaron la astilla, la curaron, le vendaron el ojo y antes de las seis de la tarde ya estaba de vuelta en el reality”, explicó la periodista.

Apenas regresó la transmisión, se pudo escuchar a las chicas hablando en la habitación sobre lo ocurrido. Una de ellas confirmó que Cinzia fue llevada a una clínica para ser atendida y que, tras recibir las curaciones necesarias, volvió a la casa con el ojo vendado.

El novio de Cinzia, fuera de control: gritos, golpes y presencia policial

Cinzia de Gran Hermano con Dylan, su novio

El drama no terminó ahí. Afuera de la casa, el novio de Cinzia, Dylan Gissi, protagonizó un verdadero escándalo. Al ver que la transmisión se cortaba y enterarse del accidente, Dylan se dirigió de inmediato hasta la puerta de Gran Hermano para saber cómo estaba su pareja.

Según contó Laura Ubfal, la situación se desbordó: "Le agarró un ataque de locura, se fue hasta la Casa de Gran Hermano, le pegó al ambulanciero, le quería pegar a todo el mundo, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo“. La policía tuvo que intervenir para controlar la situación y tranquilizarlo.

Desde la producción intentaron calmarlo y le aseguraron que Cinzia estaba siendo atendida, pero el joven no se quedó conforme con la explicación y el caos fue total en la puerta del reality.



