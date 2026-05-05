Zoe Bogach rompió en llanto en sus redes sociales y compartió su dolor con sus seguidores tras enterarse de la muerte de Ámbar, la perra de su ex pareja, Manuel Ibero, quien actualmente participa en Gran Hermano Generación Dorada.

A través de un video en TikTok, la influencer se mostró completamente devastada por la noticia, a pesar de la mala relación que mantiene con Ibero. “No entiendo qué pasó. Más allá de todo, yo amaba a esa perra, de verdad. Me duele mucho. Quiero entender qué pasó y no tengo Twitter”, expresó Zoe, a pura lágrima.

Manuel de Gran Hermano reveló cómo le fue infiel a Zoe Bogach (captura de Telefe e Instagram)

“Era la perra más buena que conocí en la vida. Entiendo lo que se siente. Mi perrito también murió y lo tengo tatuado. Estoy muy mal, siento una presión en el pecho, no puedo explicarlo”, señaló.

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Este martes, la familia de Manuel Ibero comunicó a través de las redes sociales el fallecimiento de Ámbar, la mascota que lo acompañó desde cachorro y que fue protagonista de innumerables fotos y videos en su cuenta de Instagram.

“Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar”, escribió el hermano de Manuel junto a un emotivo video. “Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa”, agregó en la publicación. Desde la cuenta de Instagram de Manuel también compartieron una imagen de él abrazando a Ámbar y el mensaje: “En esta y en todas nuestras vidas”.

Murió Ámbar, la perra de Manuel de Gran Hermano (Foto: Instagram/@justo.ibero)

La noticia llegó hasta la casa de Gran Hermano, donde la producción decidió informarle a Manuel sobre la muerte de su perra. Sus compañeros lo rodearon y lo contuvieron en un momento de profunda tristeza. “Manu siempre pedía por su perrita… tal vez intuía algo”, escribió un usuario en redes sociales junto a un video donde se ve a los jugadores abrazando a Ibero.

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