El 13 de abril, Lola Tomaszeuski fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada y, al salir de la casa, se llevó una inesperada sorpresa: su novio, Fran, no estaba en el estudio de Telefe esperándola.

Su ausencia llamó mucho la atención y dio lugar a especulaciones, sobre todo por el vínculo súper afectuoso que Lola mantuvo con Manuel Ibero dentro del reality.

A tres días de su eliminación, la joven visitó A la Barbarossa, donde explicó por qué Fran no estuvo presente en su salida y dejó en claro que no se enamoró de Manuel en la casa.

Gran Hermano: por qué el novio de Lola no fue a recibirla tras ser eliminada (captura de Telefe)

Gran Hermano: por qué el novio de Lola no fue a recibirla tras ser eliminada

“Cómo lloró Manu, mi vida. Ya lo extraño”, dijo Lola al ver las imágenes del ex de Zoe Bogach desconsolado tras su partida.

Cuando le preguntaron si ya se había reencontrado con Fran, la influencer reveló: “A mi novio no lo vi porque está en Bali. Cuando salí y no lo vi, me dijeron ‘está de viaje’. Y yo dije ‘mmm’”.

El desconsolado llanto de Manuel por Lola en Gran Hermano (captura de Telefe)

Picante, Pía Shaw le consultó por su relación con Manuel: “Se habló mucho de tus mimos con Manu. Lo extrañás. ¿Le darías una oportunidad? Yo sé que vos tenés que hablar mucho con tu novio y no sé si seguís enamorada de él”.

Y Lola fue contundente: “Sigo re enamorada de mi novio. Estoy hace un montón con él. Manu fue la contención adentro de la casa. Yo soy muy cariñosa y con Manu conecté un montón. También me pasó con Tomy, pero se fue al toque”.

En ese marco, agregó: “Mi novio, supuestamente, vuelve en 15 días. Me dijo que quiere volver antes para verme”.

Sobre la charla privada que tuvo con Fran, detalló: “Con él ya hablé y está todo re bien. No me hizo reclamos por Manu. No le importa”.

“Aunque yo creo que él dice eso para dejarme tranquila. En la videollamada no me dijo nada de Manu, pero cuando entré a mi TikTok, él me había mandado todos los TikToks que habían hecho míos con Manu”, cerró Lola, segura de su relación con Fran y dejando en claro que a Manuel lo vio como un amigo dentro de la casa.