A poco más de una semana de haberse sometido a una cirugía para aumentar el tamaño de su busto, Zoe Bogach ya se muestra completamente recuperada y feliz con el resultado.

La ex participante de Gran Hermano compartió nuevas imágenes en sus redes sociales y no tardó en captar todas las miradas.

En una de las postales que más repercusión generó, Zoe posó con un corset de encaje negro semitransparente, combinado con un microshort de cuero de tiro bajo y accesorios metálicos que completaron una estética sensual y moderna.

Zoe Bogach mostró su nuevo busto con looks audaces a 10 días de la cirugía (Instagram)

Zoe Bogach mostró su nuevo busto con looks audaces a 10 días de la cirugía (Instagram)

La ex GH optó por un maquillaje glam, con delineado marcado, labios en tonos nude y su característico cabello rubio lacio, elementos que potenciaron aún más el estilismo elegido para la producción de fotos.

Cuero, escote y actitud: el look más jugado de Zoe Bogach

En otra de las producciones que compartió en sus redes sociales, Zoe volvió a apostar por un look súper audaz.

La prenda protagonista fue un top halter de cuero negro brillante, de estilo bikini, con un escote muy pronunciado que resaltó su busto y dejó en evidencia los resultados de la reciente cirugía.

Para completar el outfit, lució una chaqueta de piel sintética color beige, llevada de manera relajada sobre los hombros, que aportó contraste y sofisticación al conjunto.

En la parte inferior eligió pantalones de cuero negro a juego, con un llamativo cinturón ancho repleto de hebillas metálicas y detalles plateados, además de una cadena decorativa que reforzó la estética rockera y moderna de la propuesta.

Cuero, escote y actitud: el look más jugado de Zoe Bogach (Captura de TikTok)

Cuero, escote y actitud: el look más jugado de Zoe Bogach (Captura de TikTok)