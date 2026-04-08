A siete meses de su escandalosa separación de Zoe Bogach, Manuel Ibero habló en Gran Hermano Generación Dorada y se refirió a la versión que dio la modelo sobre una supuesta infidelidad mientras ella estaba aislada en el reality.

Según había contado Zoe, el joven le habría sido infiel con más de una mujer durante su paso por la casa. En ese contexto, Manuel decidió dar su versión y reconocer el error.

Manuel de Gran Hermano reveló cómo le fue infiel a Zoe Bogach (Video de Telefe viral en X)

“Me la mandé por mensaje y fueron pelotudeces”, dijo, asumiendo el engaño, aunque dejó en claro que, según su relato, la traición habría sido solo virtual.

Con humor picante, Titi lo chicaneó: “Chicos, mandé una foto del pit… no es nada”. Sin embargo, Manuel Ibero lo negó de inmediato: “No, ni siquiera fueron mensajes subidos de tono”.

Foto: Captura (Telefe)

La escandalosa separación de Zoe Bogach y Manuel Ibero

En septiembre de 2025, Zoe Bogach decidió ponerle fin a su noviazgo de dos años con Manuel Ibero en medio de un fuerte escándalo. La ex Gran Hermano 2023 lo acusó públicamente de haberle sido infiel y expuso en redes sociales conversaciones con distintas mujeres.

Por su parte, Luana Fernández, actual participante de Gran Hermano Generación Dorada, contó en un stream que recibió mensajes comprometedores de Manuel y lo acusó de estar construyendo un personaje de “buen chico” dentro del reality.