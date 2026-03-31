Fue un momento de máxima tensión la que se vivió en Gran Hermano: Generación Dorado. En un nuevo DAR (Derecho a Réplica), Zoe Bogach -la exnovia de Manuel Ibero- ingresó a la casa para enfrentarlo cara a cara y protagonizó un cruce explosivo que dejó a todos en shock.
Lejos de buscar polémica —según aclaró— arrancó con una fuerte declaración: “Estoy acá no para generar ningún tipo de conflictos, sino para marcar cómo vos me hiciste sentir. Para cerrar esta etapa por respeto hacia mí misma”, comnezó diciendo.
Pero rápidamente fue al hueso y recordó una situación que la marcó profundamente: “Vos, el primer día que entraste a esa casa, no habían pasado ni 24 horas, que admitiste delante de todos tus compañeros que yo era una hipócrita por haberme dejado manipular”.
Visiblemente afectada, continuó: “Yo creí que vos me estabas amando. La realidad es que me sentí bastante humillada. Lo dijiste así, abiertamente, en la televisión argentina”.
Sin embargo, también dejó un mensaje de superación: “Hoy me siento fuerte y firme. Quiero decirles a las personas que sufrieron manipulación que nunca se rindan, que pueden salir adelante”.
El clima subió aún más cuando lo enfrentó directamente: “Vos podrás estar vendiendo el personaje del buenito. Pero, nene, no sos tan inteligente. Poquito a poquito se te está cayendo la careta”.
Zoe Bogach: “Vos, el primer día que entraste a esa casa, no habían pasado ni 24 horas, que admitiste delante de todos tus compañeros que yo era una hipócrita por haberme dejado manipular”.
Lejos de quedarse callado, Manuel respondió: “Yo no manipulo nada, quedate tranquila. La que lo hizo fuiste vos. Siempre va a caer de tu lado ese tema porque buscás generar empatía y quedar como la víctima”.
Es típico de manipulación que me des vuelta las cosas. Eso es violencia”, tomó la palabra Zoe. Y cerró, tajante: “Te deseo lo mejor adentro de esa casa mientras dures, ojalá sea poco. Chau, ‘ex de Zoe’. Y que se caigan las caretas”.
Manuel Ibero: “Yo no manipulo nada, quedate tranquila. La que lo hizo fuiste vos. Siempre va a caer de tu lado ese tema porque buscás generar empatía y quedar como la víctima”.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
GASTÓN TREZEGUET CONFESÓ QUE LE OFRECIERON ENTRAR A GRAN HERMANO: POR QUÉ DIJO QUE NO
Siempre picante y sin filtro, Gastón Trezeguet sorprendió al revelar que recibió una propuesta para volver a Gran Hermano: Generación Dorada, pero decidió rechazar la propuesta.
En una nota con Sálvese Quien Pueda, el panelista se sinceró sobre cómo vivió las últimas horas, especialmente tras el ingreso de Tamara Paganini al reality: “A mí me lo propusieron, querían que yo entre, pero creo que hago mejor mi trabajo de analista y panelista que adentro de la casa. No creo rendir como rindo de analista”, se sinceró.
Lejos de cualquier polémica por no haber sido parte del juego, fue claro: “Entonces, nada, me preguntaron y dije, ‘prefiero estar acá’. O sea, que no es que tengo un problema con que entre Tamara porque yo no estoy adentro”.
Por útimo, Trezeguet dejó entrever un conflicto personal con la nueva participante: “Mi tema es que Tamara en los últimos meses, me bardeó mucho por el tema de que yo soy empleado de Telefe y que al ser empleado uno sigue una línea“, cerró.