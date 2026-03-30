La casa de Gran Hermano: Generación Dorada se prepara para una noche caliente y cargada de nostalgia. A horas de una nueva gala de eliminación, Santiago del Moro sorprendió a todos los seguidores con un enigmático y luego revelador posteo en sus redes sociales que anticipa el regreso de una figura que dio mucho que hablar en su edición: Tamara Paganini.

“¡Hoy 22:15 hs. vuelve ‘ella’ a su casa!”, escribió el conductor en una historia que rápidamente generó especulaciones entre los seguidores del reality. Pero eso no fue todo, porque minutos después redobló la apuesta con un mensaje aún más directo: “¡Y vuelve por todo! Bienvenida, Tamara”.

De esta manera, quedó confirmado que quien regresa al juego es nada menos que Tamara Paganini, recordada como una de las participantes más polémicas, intensas y frontales de su edición.

Foto: Capturas de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

Además, en otro de los posteos compartidos, se detalló el contexto del esperado regreso: “Hoy lunes 22:15 hs #GranHermano. Gala de eliminación. Entra Tamara Paganini”.

La noticia no pasó desapercibida y ya generó una ola de reacciones en redes, donde muchos celebran su vuelta mientras otros se preguntan cuál será su rol dentro de la dinámica actual del programa.

Foto: Capturas de Instagram Stories (@santidelmoro) Por: Fabiana Lopez

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LA DURÍSIMA REACCIÓN DE MAVINGA AL VER LOS FUERTES COMENTARIOS RACISTAS DE CARMIÑA EN GRAN HERMANO

Un momento de máxima tensión se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada cuando Jenny Mavinga fue expuesta a las durísimas imágenes con los comentarios racistas que derivaron en la expulsión de Carmiña Masi del reality de Telefe.

Antes de mostrarle el material, le anticiparon el contexto: “Queremos que veas esto porque, tarde o temprano, lo vas a ver. Queremos que veas por qué Carmiña fue expulsada del juego. ¿Lo querés ver?”, indagó Santiago del Moro. A lo que la joven, no dudó: “Sí”, atinó a decir.

Entonces, salieron al aire los repudiables dichos de su excompañera, cargados de insultos y frases discriminatorias. Las imágenes generaron incomodidad total en el estudio y explicaron por qué la participante fue expulsada de la competencia.

Foto: Captura (Telefe)

Tras ver el video, llegó el momento más esperado: la reacción de Mavinga. Y lejos de quebrarse, fue contundente: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Lejos de mostrarse afectada, hizo una lectura profunda del conflicto: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

Mavinga: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Además, dejó en claro que no guarda rencor:“Yo no tenía nada contra ella”, remarcó. Y cerró con una frase que resonó fuerte: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.