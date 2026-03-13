Luego de ser expulsada de Gran Hermano: Generación Dorada por sus dichos racistas contra Mavinga, Carmiña visitó A la Barbarossa para dar su versión de los hechos. Sin embargo, el clima en el estudio se tensó cuando Analía Franchín la enfrentó en vivo con una durísima frase.

La panelista cuestionó tanto los dichos como las disculpas de la ex participante y aseguró que no percibía un verdadero arrepentimiento.

Analía Franchín fulminó a Carmiña de Gran Hermano (captura de Telefe)

Analía Franchín a Carmiña de Gran Hermano: “Tenés el racismo impregnado en la piel”

“Para mí las disculpas de una persona son sinceras cuando realmente reconoce lo que sucedió y vos no lo estás reconociendo. Desde el primer momento decís: ‘Tuve mala suerte, salí porque tuve mala suerte’. No, no tuviste mala suerte”, comenzó diciendo la panelista de Telefe.

Y Franchín fue todavía más contundente con su opinión: “Tenés el racismo impregnado en la piel. Para mí no es mala suerte. Porque claramente, independientemente de que uno tenga 24 horas de cámara o no, lo que decís es lo que pensás”.

“Entiendo que el problema fue que estaban las cámaras, pero es lo que pensás. Entonces no creo que fue mala suerte. Es que realmente sos racista”, le dijo Analía a Carmiñ en la cara.

Ante estas palabras, Carmiña intentó defenderse y negó rotundamente las acusaciones. “Racista no soy, sino nunca hubiese compartido con Mavinga. Yo dormía a su lado”, aseguró.

Luego explicó cómo era la convivencia entre ambas dentro de la casa de Gran Hermano. “Hablábamos de que en algún momento se nos iban a caer las extensiones, de su peluquería, de su emprendimiento. Muchas veces la contuve porque sé que extrañaba muchísimo a sus hijas”, contó.

Incluso relató un momento que vivieron durante una de las fiestas del reality. “En una fiesta la vi sentada y queriendo llorar y le dije: ‘¿Qué te pasa?’ Me dijo: ‘Extraño a mis hijas’. Y le dije: ‘No, arriba, nena. Los sábados se baila. Se llora otro día’. Yo con Mavinga tenía la mejor, porque me parece fantástica”, sostuvo Carmiña.