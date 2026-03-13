Luego del cruel ataque racista que recibió Mavinga en Gran Hermano Generación Dorada por parte de Carmiña, quien terminó siendo expulsada del reality por sus dichos discriminatorios, salió a la luz la difícil historia de vida la participante oriunda del Congo.

En A la Barbarossa, Claudia, una amiga cercana de la jugadora, habló conmovida sobre el pasado de Mavinga y reveló detalles muy duros de su infancia.

La dura historia de Mavinga de Gran Hermano Generación Dorada (captura de Telefe)

“La conozco a Mavinga hace casi cuatro años. Yo soy de Cuba y vivo acá hace nueve años. La primera vez que nos juntamos fue a cenar”, comenzó diciendo Claudia.

Y prosiguió: “Esa noche hice una videollamada con mi familia. Yo siempre recibo mucho amor de mi familia. Cuando termina la llamada, ella se larga a llorar desconsolada”.

A partir de ese momento, comenzaron a hablar de su historia personal. “Cuando empezamos a hablar me cuenta su infancia y me dijo que nunca tuvo ese amor. Perdió a su mamá a los 4 años y quedó varada en el mundo”, relató.

El testimonio fue aún más fuerte cuando Claudia reveló las situaciones de violencia que atravesó la participante durante su niñez. “Sufrió una historia de maltrato desde muy chiquita que a mí me arrugó el alma. Eso fue esclavitud”, aseguró.

Mavinga, tras la expulsión de Carmiña de Gran Hermano (captura de Telefe, A la Barbarossa)

Según contó, durante años estuvo bajo el cuidado de una tía que la maltrataba. “Su tía la maltrató muchos años. No saben las cosas que pasó. Ella, ante todo, elige sonreír, pero adentro tiene un dolor profundo cuando toca ese tema. Esa esclavitud la vivió de verdad”, expresó conmovida.

A pesar de ese pasado tan difícil, Claudia destacó la fortaleza de su amiga. “Es una mujer súper luchadora y tiene el corazón más transparente y bueno que conocí en mi vida. Y no lo digo porque sea mi amiga. Siempre incentiva a estar mejor, empodera a las mujeres y sonríe”, concluyó.