Jenny Mavinga vivió uno de los momentos más impactantes desde su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada. La participante se enteró en vivo de que Carmiña había hecho comentarios racistas sobre ella, una situación que derivó en una fuerte decisión por parte del reality.

Tras la polémica, Gran Hermano resolvió expulsar a Carmiña de la casa, en una medida que fue presentada como ejemplar frente a los dichos discriminatorios.

La noticia dejó en shock a Jenny Mavinga, quien reaccionó con dolor e incredulidad al conocer lo que su compañera había dicho sobre ella por su color de piel y por ser oriunda de la República Democrática del Congo, en África.

El gesto de Mavinga con Carmiña tras su expulsión por comentarios racistas (captura de Telefe, Gran Hermano)

Gran Hermano: el gesto de Mavinga en plena expulsión de Carmiña tras sus dichos racistas

Conmovida por la situación, la participante apenas atinó a preguntarle a Carmiña por qué había hecho esos comentarios, ya que, según expresó, nunca había tenido un conflicto con ella dentro de la casa.

Pese a haber sido la víctima de los comentarios racistas y discriminatorios, Mavinga no dudó en acercarse, tomarla de la mano y darle un abrazo contenedor, un gesto noble que habla del buen corazón de la participante.