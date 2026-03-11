El inédito derecho a réplica que Gran Hermano Generación Dorada le dio a Lucas, el novio de Luana Fernández, no solo dejó a la participante en shock dentro de la casa.

Afuera, las redes sociales también estallaron y miles de usuarios reaccionaron con dureza contra el reality por la exposición de la joven.

Gran Hermano quedó en el centro de la polémica por la exposición de Luana tras el derecho a réplica:

En X (ex Twitter), apenas terminó el momento en el que el joven ingresó virtualmente al programa para terminar la relación de seis años y acusarla de infidelidad, comenzaron a multiplicarse los comentarios de los televidentes.

Luana estalló contra Gran Hermano tras el durísimo derecho a réplica de su novio Lucas (captura de Telefe)

Entre las críticas más repetidas, muchos usuarios coincidieron en que la producción cruzó un límite al exponer la vida privada de la participante y cuestionaron que el tema no estuviera relacionado con el juego.

“No me la banco a ella. Pero es horrible lo que le hicieron”, escribió un usuario, reflejando una postura que se repitió en varios mensajes: incluso quienes no simpatizan con Luana consideraron excesiva la situación.

Otros apuntaron directamente contra el formato del programa y el impacto que podría tener en la salud emocional de los jugadores.“Fue demasiado igual esto. Rifaron la salud mental de un participante con algo que era totalmente innecesario”, opinó otra persona.

Estallaron las redes contra Gran Hermano por la exposición de Luana tras el derecho a réplica de su novio (captura de X)

También hubo quienes remarcaron que el momento rompió con uno de los pilares históricos del reality: el aislamiento de los participantes.“Cagaron el principio básico de GH: el aislamiento”, señaló otro comentario que acumuló cientos de interacciones.

En la misma línea, varios usuarios cuestionaron que el programa utilizara un conflicto sentimental externo para generar impacto televisivo.“Un mamarracho. Exponen a una mina a cosas privadas dichas por un tercero que nada tiene que ver con el juego”, se quejó otra usuaria.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. Algunos espectadores celebraron el momento televisivo y pidieron que el reality continúe con este tipo de giros.“Espectacular. Queremos más”, escribió otro televidente.

Estallaron las redes contra Gran Hermano por la exposición de Luana tras el derecho a réplica de su novio (captura de X)

Más allá de las posturas encontradas, el episodio generó una de las discusiones más fuertes de esta edición del reality, tanto dentro de la casa, donde Luana quedó visiblemente afectada, como en las redes, donde se abrió el debate sobre hasta dónde puede llegar Gran Hermano en busca del rating.